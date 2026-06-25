Έρχονται οι πρώτες πληροφορίες για νεκρούς από τη διπλή, ισχυρή σεισμική δόνηση στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 32 άτομα, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες.

Οι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, οδήγησαν σε κατάρρευση ολόκληρων κτιρίων στο Καράκας, με την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας να αναφέρει πως είναι πάνω από 30 οι νεκροί και 700 και πλέον τραυματίστηκαν.

«Ως αυτή την ώρα, έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς» και «πάνω από 700 τραυματίες», ανέφερε η Ντέλσι Ροδρίγκες, σε διάγγελμά της προς τους πολίτες.

Τόνισε ωστόσο πως ακόμη δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λα Γουαΐρα, κοντά στην πρωτεύουσα, που είναι κατά την αρχηγό του κράτους αυτή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα.

Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή του σεισμού στη Βενεζουέλα

Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας βίντεο από τη στιγμή του σεισμού.

Σε ένα εξ αυτών, δίνεται εικόνα από μία γειτονιά, όπου κόσμος στον δρόμο τρέχει να προστατευθεί από τα κομμάτια κτιρίων που καταρρέουν.

Άτομα ακούγονται να φωνάζουν, μη πιστεύοντας σε αυτό που συμβαίνει.

Así se vio el Terremoto en caracas VENEZUELA, La pastora se rumora que los temblores continuarán así que todos permanezcan en un lugar seguro y aseguren a sus familiares, DIOS TIENE EL CONTROL😖🙏🏽 pic.twitter.com/aeG9vB7oXT — BAEZ👑 (@Baeztvshow) June 24, 2026

Σε άλλα πλάνα, φαίνεται η στιγμή που χτύπησε ο Εγκέλαδος σε αεροδρόμιο του Καράκας, με τις καταστροφές να είναι τεράστιες.

WATCH: Moment powerful 7+ magnitude earthquake (terremoto) causes major damage at Caracas Airport, Venezuela pic.twitter.com/2kd7oNFxbs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

Πλήθος, παράλληλα, είναι τα βίντεο με τις επιπτώσεις της διπλής σεισμικής δόνησης, που μεταφέρουν εικόνα απόλυτης καταστροφής.

Reporte #EnImagenes



Este video es de La Guaira 💔



Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5 que sacudió hoy Venezuela:



Datos principales:

- Hora: 18:04 (hora local)

- Epicentro: 28 km al noroeste de Montalbán, estado Carabobo (profundidad 13.2 km)



¿Dónde se sintió?… pic.twitter.com/iold6VFJjf — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) June 25, 2026