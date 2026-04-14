Bloomberg: Σκέψεις της Τεχεράνης για παύση μεταφορών μέσω του Ορμούζ για αποφυγή έντασης

Η Τεχεράνη φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο μιας προσωρινής παύσης των θαλάσσιων μεταφορών μέσω του στρατηγικά κρίσιμου Στενού του Ορμούζ, επιδιώκοντας να αποφύγει την πρόκληση ενός αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αλλά και να μη διαταράξει μια νέα προσπάθεια διπλωματικής προσέγγισης με την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg και έχει γνώση των εσωτερικών διεργασιών.

Η ίδια πηγή υπογραμμίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα αντανακλούσε την πρόθεση του Ιράν να αποτρέψει άμεση κλιμάκωση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για νέα συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων με στόχο την επέκταση της εκεχειρίας, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη προχωρήσει στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού με σκοπό τον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Βασικός στόχος είναι η πραγματοποίηση νέου γύρου συνομιλιών πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα.

Ορισμένες πηγές θεωρούν ότι μια ολιγοήμερη αναστολή της ναυτιλιακής δραστηριότητας αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο επεισόδιο που θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις εύθραυστες προσπάθειες επανεκκίνησης του διαλόγου. Ωστόσο, η στάση της Τεχεράνης παραμένει αβέβαιη, καθώς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ενδέχεται να διαφοροποιήσει τη στρατηγική του, επιχειρώντας να δείξει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός μπορεί να αμφισβητηθεί χωρίς σοβαρές συνέπειες — εξέλιξη που θα αύξανε τον κίνδυνο νέας έντασης.

Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως. Η Τεχεράνη έχει ήδη περιορίσει σχεδόν πλήρως τις μη ιρανικές μεταφορές στην περιοχή, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ενεργοποιήσει τον δικό τους ναυτικό αποκλεισμό. Μετά τις αναφορές περί πιθανής αποκλιμάκωσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατέγραψαν πτώση, με το Brent να κινείται κοντά στα 98 δολάρια.

Η Ρέιτσελ Ζιέμπα, ανώτερη ερευνήτρια στο Center for a New American Security, εκτίμησε ότι μια πιθανή διακοπή των αποστολών θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη πρόθεσης αποκλιμάκωσης. Όπως ανέφερε, εάν το Ιράν προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, θα δείξει ότι επιδιώκει να αποφύγει μια νέα πολεμική σύγκρουση, με τις αγορές να στρέφουν το ενδιαφέρον τους περισσότερο στην προοπτική συμφωνίας παρά στις βραχυπρόθεσμες διαταραχές της προσφοράς.

Από την πλευρά της, η αναλύτρια της Control Risks, Ανισέ Μπασίρι Ταμπρίζι, σημείωσε ότι μια προσωρινή παύση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης ενόψει των επόμενων συνομιλιών. Όπως δήλωσε, δεν πρόκειται για σημαντική παραχώρηση από την ιρανική πλευρά, αλλά για μια κίνηση που ενδέχεται να διευκολύνει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Τέλος, η ιρανική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη δεν προχώρησαν άμεσα σε σχόλια, γεγονός που αναδεικνύει τον ευαίσθητο χαρακτήρα των εν εξελίξει διαβουλεύσεων.