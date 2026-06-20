Βρετανία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από τη σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και «πολλοί τραυματίστηκαν» από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε νωρίτερα από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης.

BREAKING: Two trains collide near Bedford, UK pic.twitter.com/zXJsR8sxOp — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 19, 2026

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Ανατολικής Αγγλίας ανέφερε ότι έχει στείλει στο σημείο πολλά μέσα για τη μεταφορά των τραυματιών και κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Ο υπουργός Υγείας Τζέιμς Μάρεϊ ανέφερε ότι ενημερώνεται για τις εξελίξεις ενώ η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ εξέφρασε βαθιά ανησυχία για το δυστύχημα.

🚨 PICTURED: The high-speed East Midlands Railway train that has collided with a commuter train near Bedford pic.twitter.com/l7iI5wawb9 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026

Ο Πίτερ Ναπ, ένας γιατρός που είπε στην πλατφόρμα Bluesky ότι επέβαινε στο ένα από τα τρένα, περιέγραψε μια «ξαφνική σύγκρουση» και ότι ένα από τα βαγόνια εκτροχιάστηκε. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά, όμως είπε στο πρακτορείο Press Association ότι κάποιοι από τους επιβάτες αδυνατούσαν να μιλήσουν και είχαν βαρύτερους τραυματισμούς, όπως κατάγματα στα πόδια.