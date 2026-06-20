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Βρετανία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από τη σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ

Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου.

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Τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν στην κεντρική Αγγλία | X (Twwiter)
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    Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και «πολλοί τραυματίστηκαν» από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

    Ένα βίντεο που αναρτήθηκε νωρίτερα από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης.

    Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Ανατολικής Αγγλίας ανέφερε ότι έχει στείλει στο σημείο πολλά μέσα για τη μεταφορά των τραυματιών και κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

    Ο υπουργός Υγείας Τζέιμς Μάρεϊ ανέφερε ότι ενημερώνεται για τις εξελίξεις ενώ η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ εξέφρασε βαθιά ανησυχία για το δυστύχημα.

    Ο Πίτερ Ναπ, ένας γιατρός που είπε στην πλατφόρμα Bluesky ότι επέβαινε στο ένα από τα τρένα, περιέγραψε μια «ξαφνική σύγκρουση» και ότι ένα από τα βαγόνια εκτροχιάστηκε. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά, όμως είπε στο πρακτορείο Press Association ότι κάποιοι από τους επιβάτες αδυνατούσαν να μιλήσουν και είχαν βαρύτερους τραυματισμούς, όπως κατάγματα στα πόδια.

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