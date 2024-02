Buddy Duress: Πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός

Ο ηθοποιός Buddy Duress, γνωστός για τον ρόλο του στο «Heaven Knows What» και πρωταγωνιστής στο πλευρό του Robert Pattinson στο «Good Time», απεβίωσε σε ηλικία 38 ετών. Ο θάνατος του Duress επιβεβαιώθηκε από τον αδελφό του, Christopher Stathis, ο οποίος αποκάλυψε σε περιοδικό ότι ο ηθοποιός πέθανε τον Νοέμβριο του 2023.

Η αιτία του θανάτου του ήταν «καρδιακή ανακοπή από κοκτέιλ ναρκωτικών», σύμφωνα με τη New York Post. Ο ντόπιος του Κουίνς έκανε το ντεμπούτο του ως ηθοποιός στην ταινία των Τζος και Μπένι Σάφντι «Heaven Knows What» το 2014, στην οποία προσελήφθη λίγο μετά την αποφυλάκισή του από το νησί Ράικερς, όπου εξέτιε ποινή για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Γεννημένος στο Κουίνς τον Μάιο του 1985, ο Duress πήγε στο γυμνάσιο Robert Louis Stevenson στο Μανχάταν. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός πριν από μια δεκαετία και εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες, όπως «Funny Pages», «Flinch», «Beware of Dog» και «The Mountain».

Όταν του δόθηκε εκείνη η δεύτερη ευκαιρία μέσω της υποκριτικής, ο ίδιος έλεγε πως ήθελε πια να αφήσει πίσω του τη χρήση και να ζήσει τη ζωή του. «Τελείωσα με τα ναρκωτικά, φίλε. Θέλω να τελειώνω με τη φυλακή, να συνεχίσω τη ζωή μου και να συνεχίσω να παίζω».