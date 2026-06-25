Διπλό σεισμικό – σοκ στη Βενεζουέλα: 7,5 και 7,2 Ρίχτερ μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα

Δυο πολύ ισχυροί σεισμοί, κατά σειρά 7,2 και 7,5 βαθμών, έπληξαν ο ένας αμέσως μετά τον άλλον τη Βενεζουέλα χθες Τετάρτη το βράδυ (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), που τόνισε πως φοβάται «μεγάλες» ζημιές.

🇻🇪 | TERREMOTO EN VENEZUELA: Caracas pic.twitter.com/j6iOEKOV1d — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) June 24, 2026

«Του κύριου σεισμού μεγέθους 7,5 βαθμών προηγήθηκε, 39 δευτερόλεπτα νωρίτερα, προκαταρκτικός σεισμός μεγέθους 7,2», ανέφερε το USGS, αναθεωρώντας προς τα πάνω την αρχική εκτίμησή του για τον πρώτο σεισμό, που ήταν 7,1 βαθμοί.

Imágenes de terror se vivieron en Maiquetía, principal aeropuerto de Venezuela, tras terremoto que sacudió la zona central del país la tarde de este miércoles. pic.twitter.com/IYZ4zphWYj — VVperiodistas (@VVperiodistas_) June 24, 2026

Οι δυο πολύ ισχυρές δονήσεις, που προκάλεσαν καταρρεύσεις κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας, κάπου 200 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, έγιναν σε απόσταση περίπου 45 χιλιομέτρων ο ένας από τον άλλο, σε διαφορετικά βάθη, κατά τα δεδομένα του USGS.

#RESCATE | Equipos de emergencia iniciaron labores de búsqueda y rescate entre los escombros dejados por el fuerte terremoto registrado en #Venezuela.



Los rescatistas trabajan para localizar a personas heridas o atrapadas bajo #estructuras colapsadas, mientras continúan las… pic.twitter.com/brl6lGm6cD — Contraluz | Política, Economía y más (@contraluzec_) June 25, 2026

Σύμφωνα με το USGS, η πρώτη δόνηση, 7,2 βαθμών, καταγράφτηκε στη 01:04 (ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, καταγράφτηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από εκεί.

Ο «διπλός» σεισμός αυτός, προειδοποίησε το USGS, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές «μεγάλου εύρους» και «χιλιάδες» θανάτους, στο φάσμα από τους 10.000 ως ακόμη και τους 100.000.

A 7.1-magnitude earthquake struck Venezuela, shaking buildings in Caracas.pic.twitter.com/IufXj7b5LJ — Clash Report (@clashreport) June 24, 2026

Στο Καράκας, φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης να αρχίζουν να οργανώνονται γύρω από κτίρια που είχαν καταρρεύσει. Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία, άλλοι τους μετέφεραν σε ασθενοφόρα.

Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, στη συνοικία Αλταμίρα.

Άνθρωποι κραύγαζαν ονόματα δικών τους, εθελοντές σκαρφάλωναν στα συντρίμμια. «Χρειαζόμαστε φακούς», φώναζε ένας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

«Ορισμένες δομές έχουν υποστεί ζημιές και θέλουμε να αποφύγουμε κάθε ατύχημα συνδεόμενο με το αέριο», εξήγησε μέσω X.

WATCH: Damage at Caracas Airport after major earthquake (terremoto) hits Venezuela pic.twitter.com/vmtqGDUJvS — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

«Απίστευτο»

Πολλοί πανικόβλητοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στον δρόμο. «Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν», αφηγήθηκε η Χάιντι Ρομέρο, εμποροϋπάλληλος 42 ετών που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο.

«Όλος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή, ήταν φρικτό», είπε η Οδάλις Εσκαλόνα, 54 ετών, τραπεζική υπάλληλος.

Αναφέρθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης στην πρωτεύουσα.

Η Κάρμεν Γκέδες, 69 ετών, βρισκόταν στο δωμάτιο της κατάκοιτης αδελφής της όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει.

«Η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται», είπε η κάτοικος συνοικίας της μεσαίας τάξης στα υψώματα της πρωτεύουσας.

«Άρχισα να βλέπω τα παράθυρα να τρέμουν, κατόπιν σείονταν όλα. Η αδελφή μου, γειτόνισσα κι εγώ σφίγγαμε η μια την άλλη, δεν μπορούσαμε να βγούμε».

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στη γειτονική Κολομβία, η πρωτεύουσα της οποίας, η Μπογοτά, απέχει πάντως 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας σε ευθεία γραμμή. Σύμφωνα με τη μονάδα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών της χώρας αυτής, «δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι στις κολομβιανές ακτές στην Καραϊβική».

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι έκανε λόγο από την πλευρά του για απειλή δυνητικά καταστροφικά κύματα να πλήξουν το Πουέρτο Ρίκο, τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, καθώς και νησιά ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας (Αρούμπα, Κουρασάο, Μπονέρ). Προχώρησε στην άρση του συναγερμού περίπου μια ώρα αργότερα.