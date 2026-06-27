«Δοκιμάζεται» η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Η Τεχεράνη επιχειρεί να επιβάλει τους όρους της στο Ορμούζ

Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται εκ νέου, καθώς οι ιρανικές προειδοποιήσεις προς τα διερχόμενα πλοία ακολουθήθηκαν από επίθεση σε εμπορικό πλοίο και αμερικανικά αντίποινα, θέτοντας σε δοκιμασία την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

«Εάν οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διέλθει από τα Στενά χωρίς την άδειά μας ή εκτός της καθορισμένης διαδρομής, θα φέρει την ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Μόλις λίγες ώρες αργότερα, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης, χτυπήθηκε από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN. Η επίθεση, η πρώτη εναντίον εμπορικού πλοίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας, χαρακτηρίστηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή ως «ανόητη παραβίαση της συμφωνίας μας για κατάπαυση του πυρός».

Σε αντίποινα, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε την Παρασκευή πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος υποβάθμισε το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, δηλώνοντας στο CNN ότι τα πλήγματα δεν σηματοδοτούν επιστροφή σε ευρείας κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον προς το παρόν.

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Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στην περιοχή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα της Παρασκευής, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό μέσο Press TV. Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς αυτούς. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επιθέσεις με ιρανικά drones τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ωστόσο ο ακριβής στόχος των επιθέσεων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Τι προβλέπει η συμφωνία... στα λόγια

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προβλέπει ότι το Ιράν θα λάβει υπόψιν την συμφωνία «χρησιμοποιώντας τις μέγιστες προσπάθειές του» ώστε να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διακινείται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η διασφάλιση της απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας αποτέλεσε τη βασική παραχώρηση της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, για το Ιράν, η επαναλειτουργία των Στενών δεν σημαίνει ότι παραιτείται από τον έλεγχό τους. Ένα ασαφώς διατυπωμένο άρθρο της συμφωνίας αναφέρει ότι το Ιράν και το Ομάν θα συνεργαστούν για να «καθορίσουν το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης» της θαλάσσιας οδού, δίνοντας ουσιαστικά στην Τεχεράνη έναν επίσημο ρόλο στη διοίκησή της.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, η επίθεση της Πέμπτης εκλαμβάνεται ως μήνυμα ότι το Ιράν σκοπεύει να επιβάλει τους δικούς του όρους στα Στενά του Ορμούζ, καθορίζοντας πού και πότε μπορούν να διέρχονται τα πλοία. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έχουν χαρακτηρίσει τις διαδρομές που δεν εγκρίνονται από την Τεχεράνη ως «απαράδεκτες», «απολύτως επικίνδυνες» και «απαγορευμένες», καλώντας όλα τα πλοία να συντονίζονται αποκλειστικά με το ιρανικό ναυτικό για την ασφαλή διέλευσή τους.

Παράλληλα, η νεοσύστατη Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου (Persian Gulf Strait Authority - PGSA) εξέδωσε κανονισμούς που υποχρεώνουν τα πλοία να συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση έγκρισης μέσω email, προκειμένου να λάβουν μια «Εγγύηση Ασφαλούς Διέλευσης», η οποία περιλαμβάνει και ασφαλιστική κάλυψη. Το CNN επιχείρησε να επικοινωνήσει με την PGSA, ωστόσο τα ηλεκτρονικά μηνύματα προς την υπηρεσία επέστρεψαν ως μη παραδοτέα.