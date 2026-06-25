Ένα πρωτοφανές κύμα ανησυχίας σαρώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες, φέρνοντας στο φως καταγγελίες που, αν αποδειχθούν αληθινές, αποκαλύπτουν μια ασύλληπτα σκοτεινή πτυχή του διαδικτυακού εμπορίου.

Στο επίκεντρο της θύελλας βρίσκεται η δημοφιλής πλατφόρμα μεταπώλησης Vinted, η οποία φέρεται να χρησιμοποιείται ως ψηφιακή «βιτρίνα» για την εμπορία παιδιών.

Το ύποπτο μοτίβο των αγγελιών

Η διαδικτυακή φρενίτιδα ξεκίνησε όταν χρήστες άρχισαν να εντοπίζουν και να αναδημοσιεύουν στιγμιότυπα οθόνης και βίντεο από αναρτήσεις που στερούνται κάθε λογικής. Οι συγκεκριμένες αγγελίες πωλούν φαινομενικά αθώα αντικείμενα, όπως λούτρινα κουκλάκια ή παιδικά ρούχα, ακολουθώντας ωστόσο ένα άκρως ανησυχητικό, κοινό μοτίβο.

Προϊόντα μηδαμινής αξίας κοστολογούνται με τετραψήφια ή πενταψήφια νούμερα, αγγίζοντας ακόμα και τα 11.000 ευρώ.

Το κείμενο που συνοδεύει τα αντικείμενα φέρεται να περιέχει κωδικοποιημένα μηνύματα. Φράσεις όπως «12 ετών / 152 μέγεθος, καινούργιο με ετικέτα» ή «μικρό και υγιές λούτρινο», δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για το τι πραγματικά πωλείται πίσω από την οθόνη.

Η Vinted, η οποία επιτρέπει σε εκατομμύρια χρήστες στην Ευρώπη (ανάμεσά τους και στην Ελλάδα) να αγοράζουν και να πουλούν ρούχα, έπιπλα και αντικείμενα, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο χιλιάδων καχύποπτων καταναλωτών.

Η παρέμβαση των Αρχών

Οι φήμες έχουν λάβει τέτοιες διαστάσεις που πλέον δεν περιορίζονται στη σφαίρα του διαδικτύου. Όπως επιβεβαίωσε το γαλλικό μέσο ενημέρωσης europe1, η γαλλική αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τη διερεύνηση αυτών των καταγγελιών.

Οι ύποπτες αναρτήσεις διαβιβάστηκαν άμεσα στο PHAROS, το εθνικό κέντρο της Γαλλίας για την αναφορά παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η προέλευση των αγγελιών και να διαπιστωθεί εάν υφίσταται ποινικό αδίκημα.

@tadeas.99 Co si o tom myslíte? Jakto, že na tohle nemám Vinted automatický filter, a proč to tam stále je??? Našel jsem pár “figurín” i na českopolském Vintedu.🫪 ♬ original sound - Tadeáš

Το παρελθόν διδάσκει επιφυλακτικότητα

Αν και οι εικόνες που κυκλοφορούν είναι ικανές να παγώσουν το αίμα, δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοιες φήμες κατακλύζουν το διαδίκτυο.

Το περιστατικό του Etsy: Αντίστοιχος πανικός προκλήθηκε όταν άρχισαν να πωλούνται ψηφιακές φωτογραφίες με κομμάτια πίτσας έναντι αστρονομικών ποσών.

Αν και δεν προέκυψε κανένα απολύτως στοιχείο εγκληματικής δράσης, η πλατφόρμα διέγραψε τις αγγελίες για λόγους προστασίας της αξιοπιστίας της.

Ακόμη και αν η ιστορία έχει δείξει ότι πολλές από αυτές τις θεωρίες καταρρέουν μπροστά στην έρευνα των επίσημων Αρχών, δεν μπορούμε παρά να νιώσουμε βαθιά αηδία και πόνο στο στομάχι.

Η ψηφιακή εποχή μας έχει φέρει αντιμέτωπους με φρικώδη εγκλήματα και η ιδέα και μόνο, ότι πλατφόρμες καθημερινής χρήσης θα μπορούσαν να εργαλειοποιούνται από δίκτυα παιδεραστών και trafficking ως «βιτρίνα» για την πώληση ανθρώπινων ψυχών, ξεπερνά κάθε όριο αρρώστιας.