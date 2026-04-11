Εκρηκτικά σε αγωγό της Σερβίας: Σενάρια για ρωσική προβοκάτσια και ρόλο του Βίκτορ Όρμπαν

Τα εκρηκτικά που ανακαλύφθηκαν στη Σερβία την περασμένη εβδομάδα, δεν ήταν αρκετά για να καταστρέψουν τον αγωγό φυσικού αερίου Balkan Stream, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο πιθανώς για σχέδιο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, υποστηρίζει ειδικός που μίλησε στον Guardian.

O Ουκρανός πρώην υποστράτηγος και ειδικός σε θέματα πυρομαχικών, Μικόλα Ζέντσεφ, τονίζει ότι οι υπολογισμοί της εταιρείας του, Andromeda, έδειξαν πως τα 4 κιλά εκρηκτικών που ανέκτησε η στρατιωτική υπηρεσία ασφαλείας της Σερβίας στην Κάντζιζα δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή ρήξη στον αγωγό.

Εμπειρογνώμονες της Andromeda ανέλυσαν τη χαλύβδινη και πολυπροπυλενική σύνδεση, η οποία μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουγγαρία, περνώντας από την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία, και υπολόγισαν την ποσότητα εκρηκτικών που, κατά την εκτίμησή τους, δεν θα προκαλούσε σοβαρή ζημιά.

Ποιον ωφέλησαν τα εκρηκτικά;

Ακόμη και αν είχαν τοποθετηθεί στο πιο καίριο σημείο, 4 κιλά πλαστικής εκρηκτικής ύλης «πιθανότατα θα προκαλούσαν μόνο τοπική ζημιά ή περιορισμένη διάτρηση, η οποία θα μπορούσε να επισκευαστεί μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς να προκληθεί μακροχρόνια διακοπή του εφοδιασμού», προσθέτει.

«Αυτό δεν συνάδει με τον στόχο μιας κλασικής πράξης δολιοφθοράς, η οποία αποσκοπεί στο να θέσει υποδομές εκτός λειτουργίας για εβδομάδες ή μήνες», καταλήγει ο Ζέντσεφ, γεγονός που, όπως λέει, οδηγεί «στο συμπέρασμα ότι το περιστατικό ήταν πιθανότατα προβοκάτσια».

Το περιστατικό αναπαράχθηκε ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης πριν από τις εκλογές στην Ουγγαρία που θα πραγματοποιηθούν αύριο και στις οποίες ο φιλορώσος Όρμπαν υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις και μάχεται για την πολιτική του επιβίωση.

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, συμπέρασμα που υιοθέτησε και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας ασφαλείας της Σερβίας, η οποία είναι αρμόδια για την έρευνα.

Ο Ζέντσεφ υποστηρίζει ότι, κατά την άποψή του, «οι κύριοι ωφελημένοι είναι πιθανότατα η σημερινή ουγγρική κυβέρνηση, η οποία αποκομίζει ένα επιπλέον πολιτικό πλεονέκτημα ενόψει των εκλογών, και η Ρωσία, η οποία επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τέτοια περιστατικά για να δυσφημίσει την Ουκρανία στα μάτια του πολιτισμένου κόσμου».