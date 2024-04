Ελέφαντας-δραπέτης: Το έσκασε από το τσίρκο για μία 20λεπτη βόλτα – Η τρίτη φορά που φεύγει

Ελέφαντας δραπέτευσε από περιοδεύων τσίρκο, ενώ βρισκόταν στη Μοντάνα των ΗΠΑ, και περιπλανήθηκε στους δρόμους, πριν «συλληφθεί».

Ο τοπικός σερίφης Εντ Λέστερ δήλωσε ότι ο ελέφαντας «τρόμαξε από ένα όχημα και το έσκασε για λίγο».

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν το ζώο να περπατά γύρω από λεωφόρο, επισκιάζοντας τα οχήματα.

«Ο ελέφαντας περπατούσε στο δρόμο, για ένα ή δύο τετράγωνα, αλλά στη συνέχεια περισυνελέγη από το προσωπικό του τσίρκου με ένα ρυμουλκούμενο» εξήγησε ο σερίφης.

Η βόλτα κράτησε για περίπου 20 λεπτά, πριν επιστρέψει στη βάση του. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν καταγράφηκαν ζημιές ή τραυματισμοί.

Η οργάνωση People for the Ethical Treatment of Animals, η οποία ασχολείται με την προστασία των ζώων, αναγνώρισε τον ελέφαντα ως τη Βιόλα, η οποία έχει προϊστορία στις αποδράσεις.

Το θηλυκό ζώο το είχε σκάσει τουλάχιστον άλλες δύο φορές, το 2010 και το 2014, δήλωσε η εκπρόσωπος της Οργάνωσης, Nicole Perreira.