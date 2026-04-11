Εμανουέλ Μακρόν: Στην Αθήνα στις 24-25 Απριλίου ο Γάλλος πρόεδρος

Στις 24 και 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελιζέ.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.
- Το μακελειό της Ανάστασης: Το «συμβόλαιο θανάτου» που μετέτρεψε μια αθώα σε «πατροκτόνο»
- Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν τα σούπερ μάρκετ και τα μαγαζιά το Μ. Σάββατο
- Artemis II: Επέστρεψε στη Γη η αποστολή - Η προσθαλάσσωση των 4 αστροναυτών στον Ειρηνικό
- ΗΠΑ – Ιράν: Καθ' οδόν προς το Ισλαμαμπάντ ο Τζέι Ντι Βανς για την έναρξη των διαπραγματεύσεων
