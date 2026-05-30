Μενού

Γερμανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Μονάχου - Πιθανή παρουσία drone

Σε αναστολή λειτουργίας προχώρησαν οι αρχές στο αεροδρόμιο του Μονάχου, λόγω πιθανής παρουσίας drone στην περιοχή.

Reader symbol
Newsroom
aerodromio_monaxou
Αστυνομικοί στο αεροδρόμιο του Μονάχου | AP Photo
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Κλειστό παραμένει από τις 10:00 (ώρα Ελλάδος) το αεροδρόμιο στο Μόναχο της Γερμανίας, έπειτα από την πιθανή παρουσία drone στην περιοχή.

Δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών, ενώ η διεύθυνση του αερολιμένα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία του.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία, δύο πιλότοι ανέφεραν νωρίτερα τη θέαση drone. 

Λίγο αργότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ωστόσο δεν υπήρξαν συλλήψεις.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ