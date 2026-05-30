Γερμανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Μονάχου - Πιθανή παρουσία drone

Κλειστό παραμένει από τις 10:00 (ώρα Ελλάδος) το αεροδρόμιο στο Μόναχο της Γερμανίας, έπειτα από την πιθανή παρουσία drone στην περιοχή.
Δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών, ενώ η διεύθυνση του αερολιμένα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία του.
Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία, δύο πιλότοι ανέφεραν νωρίτερα τη θέαση drone.
Λίγο αργότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου.
Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ωστόσο δεν υπήρξαν συλλήψεις.
