Γερμανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Μονάχου - Πιθανή παρουσία drone

Κλειστό παραμένει από τις 10:00 (ώρα Ελλάδος) το αεροδρόμιο στο Μόναχο της Γερμανίας, έπειτα από την πιθανή παρουσία drone στην περιοχή.

Δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών, ενώ η διεύθυνση του αερολιμένα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία του.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία, δύο πιλότοι ανέφεραν νωρίτερα τη θέαση drone.

Λίγο αργότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ωστόσο δεν υπήρξαν συλλήψεις.