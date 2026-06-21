Κύμα καύσωνα σαρώνει περιοχές της Ευρώπης, με τις Αρχές να έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους πολίτες τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στη Γαλλία, η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύτηκε στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε «κόκκινο συναγερμό» για τον καύσωνα, οι υπαίθριες συναθροίσεις φιλάθλων ματαιώθηκαν στην Ισπανία, η Βρετανία προειδοποιεί τους πολίτες για «τροπικές νύχτες».

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως το κύμα ζέστης μπορεί να μην έχει προηγούμενο για τον μήνα Ιούνιο.

Αυτός είναι ο δεύτερος καύσωνας που βιώνει η Δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα. Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά εντονότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα και ιδίως τα κύματα ζέστης.

Στη Γαλλία, τα θερμόμετρα δείχνουν σήμερα θερμοκρασίες γύρω στους 40°C και 35 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε μέγιστο συναγερμό. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους πολίτες «να προσέχουν ο ένας τον άλλον» και ιδίως τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τους ευάλωτους ανθρώπους.

Λόγω της ακραίας ζέστης πολλές πόλεις ακύρωσαν τις συναυλίες που επρόκειτο να δοθούν σήμερα σε πλατείες, δρόμους και μπαρ, στο πλαίσιο της δημοφιλούς Γιορτής της Μουσικής. Στο Παρίσι, τη Λιόν και το Στρασβούργο, οι εκδηλώσεις έγιναν κανονικά, ωστόσο η συναυλία που επρόκειτο να δοθεί κάτω από την πυραμίδα του Λούβρου ματαιώθηκε.

Για να περιοριστεί ο κίνδυνος για τους πολίτες, η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύτηκε στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε «κόκκινο συναγερμό» αλλά και σε ορισμένα από τα διαμερίσματα που έχουν τεθεί σε «πορτοκαλί συναγερμό» από τη μετεωρολογική υπηρεσία. Η κατάσταση αναμένεται ότι θα επιδεινωθεί αύριο Δευτέρα και εκατοντάδες σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Ματιέ Λεφέβρ.

Στην Ισπανία, δεν θα υπάρχει «ζώνη φιλάθλων» στη Μαδρίτη

Η αναμετάδοση του αγώνα μεταξύ της Ισπανίας και της Σαουδικής Αραβίας για του Μουντιάλ, σε γιγαντοοθόνη στο κέντρο της Μαδρίτης, ακυρώθηκε λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Ο δήμος και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία πήραν αυτήν την απόφαση μετά το έκτακτο καιρικό δελτίο που εξέδωσε η AEMET για την περιοχή της Μαδρίτης, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Δεκατρείς περιφέρειες της χώρας είναι σε «πορτοκαλί συναγερμό» και η Χώρα των Βάσκων σε «κόκκινο», στο υψηλότερο επίπεδο.

«Ανυπόφορη» η ζέστη στην Πορτογαλία

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Πορτογαλίας έθεσε τρία διαμερίσματα σε «πορτοκαλί συναγερμό», καθώς οι προβλέψεις μιλούν για θερμοκρασίες 42°C. Οι θερμότερες ημέρες θα είναι η σημερινή και η Τρίτη.

«Η κατάσταση είναι πραγματικά χειρότερη από παλιά. Όμως αντέχουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να προσαρμοστούμε στη ζέστη. Είναι πραγματικά δύσκολο να αντέξουμε τέτοια ζέστη» είπε μια 75χρονη γυναίκα, η Εντίτ Σαλβατέρα, από την Μόρα.

Σε αυτό το χωριό της νότιας Πορτογαλίας τα τελευταία χρόνια καταγράφονται θερμοκρασίες άνω των 45°C το καλοκαίρι.

Καύσωνας και στην Ελβετία

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα «ισχυρό κύμα ζέστης», απροσδιόριστης διάρκειας προς το παρόν. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία MétéoSuisse το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει 34-37 βαθμούς Κελσίου. Ιδίως η περιοχή της Βασιλείας έχει τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» (στην 4η από τις 5 βαθμίδες της τοπικής κλίμακας) εδώ και μερικές ημέρες.

Ακραία ζέστη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στη Βρετανία

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office, εξέδωσε «πορτοκαλί συναγερμό» για την Τετάρτη και την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι αναμένεται «ακραία ζέστη σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και νότιας Αγγλίας, καθώς και στην Ουαλία».

Στα τέλη Μαΐου, στον προηγούμενο καύσωνα, το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε το ρεκόρ της «θερμότερης ημέρας» για μήνα Μάιο, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς στο Λονδίνο.

Καύσωνας και στα Βαλκάνια

Σε πορτοκαλί συναγερμό για τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες έχουν τεθεί ορισμένες περιοχές της Κροατίας και της Σερβίας, όπου ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Κροατία, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας εξέδωσε οδηγίες για την προστασία των πολιτών κατά την περίοδο του καύσωνα.

Υψηλή θερμοκρασία, στους 35 βαθμούς, καταγράφηκε ήδη σήμερα στη Βόρεια Μακεδονία και η πρόβλεψη για αύριο είναι ότι θα φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς, όπως και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.