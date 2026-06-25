Η Γαλλία βρήκε την λύση για τον καύσωνα: Απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους

Σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τα προβλήματα υγείας λόγω του καύσωνα στη Γαλλία, οι γαλλικές Αρχές αποφάσισαν την απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ από τους κατοίκους του Παρισιού σε δημόσιους χώρους από το μεσημέρι κι έπειτα αύριο Παρασκευή, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός της αστυνομίας της γαλλικής πρωτεύουσας.

«Θα εκδώσω απόψε διάταξη, η οποία θα προβλέπει την απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους αύριο, από το μεσημέρι και έπειτα. Όπως γνωρίζετε, η κατανάλωση αλκοόλ με τον ήλιο να καίει μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Πατρίς Φορ στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.