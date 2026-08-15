Η πιο ψηλή γέφυρα του κόσμου βρίσκεται στη Γαλλία: Ξεπερνά και τον Πύργο του Άιφελ

Όταν σκεφτόμαστε την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου, το μυαλό μας πάει σε κάποια πόλη όπως η Νέα Υόρκη, το Πεκίνο ή η Σαγκάη, παραδόξως όμως βρίσκεται στην Γαλλία.

Αυτή η γέφυρα είναι τόσο ψηλή, που χωράει ένας ολόκληρος ουρανοξύστης από κάτω της, αναφέρει η βρετανική Express. Το Βιάδουκτο του Μιλάου είναι μέρος ενός αυτοκινητόδρομου που συνδέει το Παρίσι με τη Μεσόγειο, και σχεδιάστηκε από την Βρετανό αρχιτέκτονα Νόρμαν Φόστερ και βρίσκεται στη Νότια Γαλλία. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2004 και το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 394 εκατομμύρια ευρώ (345 εκατομμύρια λίρες).

Έχει ένα εντυπωσιακό ύψος 343 μέτρων (1.125 πόδια), το οποίο ξεπερνά τον περίφημο Πύργο του Άιφελ, και δεν είμαστε σίγουροι αν θα ανεβαίναμε σε αυτή τη γέφυρα, σίγουρα δεν είναι για όσους έχουν υψοφοβία. Η γέφυρα του Μιλάου έχει μήκος 2.460 μέτρα και αγγίζει το έδαφος της κοιλάδας του Ταρν μόλις εννέα φορές σε όλο το μήκος της.

Σημειώνεται πως αυτή η γέφυρα κατασκευάστηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει το κυκλοφοριακό ζήτημα της πόλης του Μιλάου, με τα σχέδια να έχουν ξεκινήσει από το 1980.

A view of the Viaduct in Millau, the tallest bridge in the world | Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty

Η συγκεκριμένη γέφυρα αποτέλεσε την πιο βιώσιμη λύση για τη διέλευση της κοιλάδας του ποταμού, έχοντας το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και η κατασκευή ξεκίνησε το 2001.

Οι πεζοί απαγορεύεται να περάσουν από την γέφυρα, καθώς πρόκεται για αυτοκινητόδρομο υψηλής ταχύτητας, ενώ αποτελεί και τουριστικό αξιοθέατο.

Η γέφυρα έχει μια ήπια καμπύλη που εκτείνεται έως και 20 χλμ. στην οδό και στις δύο πλευρές. Αυτό βοηθά τους οδηγούς να αντισταθμίσουν την αίσθηση του «αιωρήματος» όταν ταξιδεύουν σε μια μακρά, ευθεία γέφυρα.

Προκαλεί αίσθηση αιώρησης στους οδηγούς

Το Enjoy Travel εξήγησε: «Διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση και, ενδιαφέροντα, η γέφυρα δεν είναι ευθεία, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αίσθηση αιώρησης στους οδηγούς.

«Για να το διορθώσουν αυτό, οι αρχιτέκτονες σχεδίασαν τη γέφυρα με μια ελαφριά καμπύλη, η οποία εκτείνεται σε μήκος 20 χλμ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του σχεδιασμού που βελτιώνει την ασφάλεια είναι η ελαφριά κλίση του δρόμου κατά 3%, η οποία βελτιώνει την ορατότητα και καθησυχάζει τον οδηγό.

«Η γέφυρα εκτίθεται σε ισχυρές ριπές ανέμου που φτάνουν τα 151 χλμ./ώρα, οπότε οι σχεδιαστές εγκατέστησαν πλευρικά προστατευτικά που μειώνουν την επίδραση του ανέμου κατά 50 τοις εκατό.»

Οι τουρίστες έχουν δημοσιεύσει θετικά σχόλια για την εμπειρία τους από τη γέφυρα στο TripAdvisor. Ένας από αυτούς σημείωσε: «Λατρεύω τις γέφυρες. Αυτή είναι μια που δεν πρέπει να χάσετε. Φροντίστε να τη δείτε από κάτω για να πάρετε μια πραγματική εικόνα. Πραγματικό τεχνικό επίτευγμα.»

Ένας άλλος σχολίασε: «Ένα απολύτως υπέροχο μέρος! Το οδογέφυρο και το γύρω τοπίο είναι τόσο όμορφα που νιώθεις σαν να είσαι μέρος ενός πίνακα ή ενός σχεδίου! Είναι πραγματικά ένα τεχνικό επίτευγμα υψηλότατου επιπέδου».