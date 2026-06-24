«Η σκηνή θανάτου της Μέριλιν Μονρόε ήταν στημένη»: Ντοκιμαντέρ αναζωπυρώνει τις συνωμοσίες

Παρά το γεγονός ότι απεβίωσε πριν από έξι δεκαετίες, ο θάνατος της Μέριλιν Μονρόε συνεχίζει μέχρι και σήμερα να διχάζει και να προκαλέι ίντριγκα.

Η Μονρόε θα γιόρταζε τα 100ά γενέθλιά της φέτος, γεγονός που έχει αποτελέσει αφορμή για μια νέα έξαρση ντοκιμαντέρ, που διερευνούν την αξιοσημείωτη ζωή της.

Τα ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη μέσα στην κατοικία της Μονρόε στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες το βράδυ της 4ης Αυγούστου 1962 παραμένουν εδώ και δεκαετίες αναπάντητα, δημιουργώντας αναπόφευκτα πολυάριθμες θεωρίες και συνωμοσίες.

Το TMZ εξετάζει για ακόμη μια φορά την υπόθεση, χαρακτηρίζοντας την έρευνα τους ως την πιο φιλόδοξη μέχρι σήμερα, περνώντας σε σημαντικές αποκαλύψεις.

Μέσα από το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτεται ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η ηθοποιός δεν πέθανε με τον τρόπο που οι αρχές έκριναν τότε.

Το ειδικό επεισόδιο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αναδημιουργήσει τις τελευταίες στιγμές της Μονρόε, επιτρέποντας στους ερευνητές να επανεξετάσουν εικονικά τη σκηνή με αυτό που οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι είναι πρωτοφανής ακρίβεια.

Χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές εγκληματολογικές μεθόδους που δεν ήταν διαθέσιμες το 1962, μια ομάδα ειδικών επανεξετάζει τα στοιχεία σε μια προσπάθεια να αποκαλύψει τι μπορεί να είχε παραβλεφθεί κατά την αρχική έρευνα. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, ο στόχος είναι να δοθεί στον θάνατο της Μονρόε μια νέα εγκληματολογική αξιολόγηση εν μέσω ανησυχιών ότι η σκηνή ήταν ελλιπώς τεκμηριωμένη και επεξεργασμένη.

Επικεφαλής της έρευνας είναι ο συνταξιούχος ντετέκτιβ Πολ Χόουλς, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του στην αναγνώριση του δολοφόνου του Γκόλντεν Στέιτ. Μαζί του είναι η πιστοποιημένη ανώτερη αναλύτρια σκηνής εγκλήματος Αλίνα Μπάροουζ και η δημοσιογράφος αληθινών ρεπορτάζ Κίκι Μονίκ, οι οποίες βοηθούν τους θεατές να κατανοήσουν τα στοιχεία και τις θεωρίες που εξερευνώνται σε όλο το ντοκιμαντέρ.

Ο Χόουλς παραδέχτηκε ότι αρχικά γνώριζε πολύ λίγα για τον θάνατο της Μονρόε, πέρα ​​από το ευρέως αποδεκτό συμπέρασμα ότι πέθανε από υπερβολική δόση, το οποίο απέκλειε την πιθανότητα αυτοκτονίας. Μιλώντας στο Fox News Digital, είπε ότι γνώριζε «πολύ λίγες λεπτομέρειες γι' αυτό μέχρι που άρχισα να ψάχνω σε αυτήν την υπόθεση».

Το ντοκιμαντέρ υποστηρίζει ότι πολλά στοιχεία δεν φαίνονται συμβατά με έναν τυπικό θάνατο από υπερβολική δόση. Μεταξύ των λεπτομερειών που επισημαίνονται είναι τα κλινοσκεπάσματα που οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι φαίνονταν ασυνήθιστα άψογα, και τα μπουκάλια χαπιών που φέρεται να ήταν τοποθετημένα τακτοποιημένα με τις ετικέτες στραμμένες προς τα έξω.

Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι και οι δύο λεπτομέρειες εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το αν η σκηνή εμφανιζόταν όπως θα ήταν φυσικά μετά από υπερβολική δόση. Η διαφημιστική καμπάνια του TMZ αναδεικνύει επίσης ένα άλλο διαρκές μυστήριο, αμφισβητώντας γιατί δεν ανακαλύφθηκε κανένα ποτήρι νερό δίπλα στο κρεβάτι της Μονρόε, παρά τα ηρεμιστικά που λέγεται ότι είχε καταναλώσει.