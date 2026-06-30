ΗΠΑ: Πιλότος ανέφερε σύγκρουση με drone κοντά σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έκανε γνωστό πως άρχισε να διενεργεί έρευνα μετά την ειδοποίηση πιλότου αεροσκάφους της γραμμής, καθώς βρισκόταν στο στάδιο της τελικής καθόδου για την προσγείωση στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, πως συγκρούστηκε με μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα.

«Ο πιλότος της πτήσης 948 της JetBlue Airlines ανέφερε ότι συγκρούστηκε με drone σε ύψος 3.000 ποδών (σ.σ.: περίπου 1.000 μέτρων) καθώς βρισκόταν στη φάση της τελικής προσέγγισης στο διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy περί τις 07:15 τοπική ώρα τη Δευτέρα 29η Ιουνίου», ανέφερε η FAA.

Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία εξήγησε ότι το πλήρωμα πτήσης της που συνέδεσε το Λας Βέγκας (Νεβάδα) με τη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε σε «πιθανή επαφή με drone».

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν ομαλά και το αεροπλάνο αποσύρθηκε από την υπηρεσία για να υποβληθεί σε επιθεώρηση» και τεχνικό έλεγχο, πρόσθεσε.

Η επιθεώρηση του αεροσκάφους «δεν έδειξε καμιά ζημιά», διαβεβαίωσαν η FAA και η αεροπορική εταιρεία, που τόνισε πως δεν βρέθηκε κανένα «σημάδι σύγκρουσης».

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, για παράδειγμα τοπικός τηλεοπτικός σταθμός που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του ABC News, έφεραν στο φως το απόσπασμα των ραδιοεπικοινωνιών του αεροσκάφους και του πύργου ελέγχου.

Ο πιλότος είπε: «Δεν μπορούσα να μιλήσω κατά τη διάρκεια της προσέγγισης, αλλά συγκρουστήκαμε με drone».

Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας θορυβήθηκε: «Είπατε πως συγκρουστήκατε;»

Ο πιλότος επιβεβαίωσε: «ναι, μας χτύπησε λίγο πάνω από το πιλοτήριο».

Η FAA διευκρίνισε πως κάθε μήνα λαμβάνει πάνω από εκατό ειδοποιήσεις για drones που γίνονται αντιληπτά να πετούν κοντά σε αερολιμενικές εγκαταστάσεις.

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο για προηγούμενες «επαφές» εμπορικών αεροσκαφών με drones, δεν απάντησε αμέσως.

Έχει θέσει σε εφαρμογή απαγόρευση πτήσεων drones γύρω από αεροδρόμια, κοντά σε αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και τοποθεσίες νευραλγικής σημασίας. Αλλού, οι πτήσεις τέτοιων συστημάτων γενικά επιτρέπονται, ως και σε ύψος 400 ποδών.

Οι παραβάτες διατρέχουν κίνδυνο να τους επιβληθούν βαριά χρηματικά πρόστιμα και ποινικές καταδίκες, που μπορεί να φθάσουν ως ακόμη και χρόνια φυλάκισης.

Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν βάλει τον αγώνα εναντίον των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων στο επίκεντρο των προσπαθειών τους για να εγγυηθούν τη δημόσια ασφάλεια κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών -- δαπάνησαν αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια προς αυτό.

Περί το μέσον του τουρνουά, είχαν εντοπίσει 1.139 drones σε απαγορευμένους τομείς πτήσεων και «εξουδετερώσει» πάνω από 300, ανέφερε χθες Δευτέρα ο Άντριου Τζουλιάνι, ο κ. «Μουντιάλ 2026» στον Λευκό Οίκο.