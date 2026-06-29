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Ιράν: « Η αποναρκοθέτηση του Ορμούζ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από εμάς»

Απάντηση στον Εμανουέλ Μακρόν για την αποναρκοθέτηση των Στενών των Ορμούζ δίνει το Ιράν, τονίζοντας πως αποτελεί επιχείρηση θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το ίδιο.

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Ιράν Στενά του Ορμούζ
Πλοίο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ | Shutterstock
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Η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, όπως προβλέπει το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, υπογράμμισε σήμερα ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, δίνοντας απάντηση στον Μακρόν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε νωρίτερα πως η Γαλλία και το Ομάν συνεργάζονται προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση στη Μέση Ανατολή αλλά και να απομακρυνθούν οι νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάσταση είναι ευαίσθητη και περίπλοκη, συμβουλεύουμε τη Γαλλία να μην την περιπλέξει περισσότερο με τις προκλήσεις της, πρόσθεσε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

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