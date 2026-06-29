Ιράν: « Η αποναρκοθέτηση του Ορμούζ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από εμάς»

Η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, όπως προβλέπει το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, υπογράμμισε σήμερα ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, δίνοντας απάντηση στον Μακρόν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε νωρίτερα πως η Γαλλία και το Ομάν συνεργάζονται προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση στη Μέση Ανατολή αλλά και να απομακρυνθούν οι νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάσταση είναι ευαίσθητη και περίπλοκη, συμβουλεύουμε τη Γαλλία να μην την περιπλέξει περισσότερο με τις προκλήσεις της, πρόσθεσε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν.