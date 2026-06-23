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Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση»

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ επιμένει ότι η Τεχεράνη θα διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ.

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Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ | AP
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Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ επανέλαβε χθες Δευτέρα ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση κι ότι η χώρα του θα «διαχειρίζεται» τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο», είπε ο επικεφαλής του ιρανικού κοινοβουλίου, που ηγείται της ομάδας διαπραγματευτών με τις ΗΠΑ στο εγχείρημα για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ», επέμεινε.

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