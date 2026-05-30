Ιταλία: Άλογα βγήκαν εκτός ελέγχου σε λεωφόρο της Ρώμης - Τραυματίστηκαν πέντε άτομα

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, στην Ιταλία, όταν άλογα «ξέφυγαν» και βγήκαν σε κεντρική λεωφόρο της Ρώμης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα άλογα ανήκουν στις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις και επρόκειτο να πάρουν μέρος στην παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης, για την εθνική γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας.

Ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών φέρεται να τρόμαξε τα ζώα, τα οποία απομακρύνθηκαν από τον ειδικό χώρο οπου είχαν οδηγηθεί -στα θερμά λουτρά του Καρακάλα- και άρχισαν να τρέχουν, στην λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.

Tens of horses from the upcoming

June 2nd military parade ran away

in Rome and everybody was trying to retrieve them hahahaha this is one of the lost groups with police cars going after them pic.twitter.com/bocEIMNo7f — Omne Europa (@neolatyno) May 30, 2026

Κατά την προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν και να σταματήσουν την ξέφρενη κούρσα τους, τραυματίσθηκαν τρία μέλη του ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστυφύλακας. Δυο εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση αλλά, όπως εγινε γνωστό, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Σειρά ΙΧ αυτοκινήτων υπέστησαν ζημιές και πολλοί οδηγοί γύρισαν σπίτι σε κατάσταση σοκ.

Τα άλογα, μετά από αρκετή ώρα, μπόρεσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ένα από τα ζώα θανατώθηκε.