Ιταλία: Πέθανε 12χρονος που παγιδεύτηκε σε τζακούζι ξενοδοχείου – Δωρεά οργάνων από τους γονείς

Ένα ονειρεμένο πασχαλινό ταξίδι μετατράπηκε σε εφιάλτη για μια οικογένεια στο Πενναμπίλι της Ιταλίας. Ο 12χρονος Ματέο Μπραντιμάρτι έχασε τη μάχη για τη ζωή, λίγες ημέρες μετά το φρικτό ατύχημα που υπέστη στις εγκαταστάσεις σπα του ξενοδοχείου "Duca di Montefeltro".

Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών, το παιδί βρισκόταν στο υδρομασάζ όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το πόδι του αναρροφήθηκε από το στόμιο του φίλτρου ενώ η αντλία ήταν σε λειτουργία. Ο Ματέο παρέμεινε εγκλωβισμένος κάτω από το νερό για σχεδόν πέντε λεπτά, μέχρι το προσωπικό να καταφέρει να διακόψει την παροχή ρεύματος και να τον απεγκλωβίσει.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών που επανέφεραν τον καρδιακό του παλμό μέσω ΚΑΡΠΑ και την αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο, η παρατεταμένη υποξία προκάλεσε μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη. Στις 9 Απριλίου, το αγόρι ανακηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρό.

Σε μια κίνηση ύψιστου αλτρουισμού μέσα στον βαθύ πόνο τους, οι γονείς του 12χρονου, Μαουρίτσιο και Νικολέτα, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη δωρεά των οργάνων του παιδιού τους, προσφέροντας ελπίδα ζωής σε άλλους συνανθρώπους μας.

Την ίδια ώρα, η Εισαγγελία έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Στο μικροσκόπιο των αρχών και της υπηρεσίας ασφάλειας (Spresal) βρίσκεται το σύστημα ανακυκλοφορίας του τζακούζι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν τα προβλεπόμενα προστατευτικά πλέγματα στα στόμια αναρρόφησης ή αν προκύπτουν κατασκευαστικές παρατυπίες που οδήγησαν στην τραγωδία.