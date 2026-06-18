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Το καλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου σύμφωνα με το Tripadvisor - Από μόνο 40 ευρώ η βραδιά

Το «ασημένιο» πήρε το Hotel Colline de France στην πόλη Γκραμάντο στη Βραζιλία. Την χρυσή τριάδα συμπληρώνει το Sporting Family Hospitality στο Λιβίνιο της Ιταλίας.

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Newsroom
xenodoheio
Ξενοδοχείο | Shutterstock
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Τα καλύτερα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο αποκάλυψε η Tripadvisor, με τη λίστα να περιλαμβάνει από πολυτελή καταλύματα στη Βραζιλία μέχρι ευρύχωρα καταφύγια στον Καναδά.

Η μεγαλύτερη πλατφόρμα ταξιδιωτικών οδηγών στον κόσμο, ανακοίνωσε τους νικητές των ετήσιων Βραβείων Travellers' Choice Awards 2026: Best of the Best Hotels, αναδεικνύοντας τα ξενοδοχεία με την υψηλότερη βαθμολογία σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με κριτικές στην ιστοσελίδα και το app της.

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