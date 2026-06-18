Το καλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου σύμφωνα με το Tripadvisor - Από μόνο 40 ευρώ η βραδιά

Τα καλύτερα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο αποκάλυψε η Tripadvisor, με τη λίστα να περιλαμβάνει από πολυτελή καταλύματα στη Βραζιλία μέχρι ευρύχωρα καταφύγια στον Καναδά.
Η μεγαλύτερη πλατφόρμα ταξιδιωτικών οδηγών στον κόσμο, ανακοίνωσε τους νικητές των ετήσιων Βραβείων Travellers' Choice Awards 2026: Best of the Best Hotels, αναδεικνύοντας τα ξενοδοχεία με την υψηλότερη βαθμολογία σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με κριτικές στην ιστοσελίδα και το app της.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Αδιέξοδο για τη δολοφονία στο Αίγιο: Δεν βρέθηκε DNA, αίμα ή αποτυπώματα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού
- Πειραιάς: Τρέχουν να σωθούν από την επίθεση με τρίαινα - Βίντεο ντοκουμέντο
- Στα μαχαίρια Λατινοπούλου - Παϊτέρης: «Μοιάζετε για γύφτισσα» – «Από γύφτο δεν περίμενα τίποτα καλύτερο»
- Έκρηξη στο κλιματιστικό: Πότε και γιατί γίνεται «ωρολογιακή βόμβα» η συσκευή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.