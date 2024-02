Κάρολος: Ποια μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν διαγνωστεί με καρκίνο

Ο Βασιλιάς Κάρολος έγινε το τελευταίο άτομο μεταξύ αρκετών μελών της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου που διαγιγνώσκεται με καρκίνο, με τη σχετική ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ να εκδίδεται το απόγευμα της Δευτέρας (5/2).

Σύμφωνα με το US Magazine, ο Βασιλιάς Κάρολος είναι μεταξύ των ανθρώπων της οικογένειας, που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο από την αρχή της βασιλείας, με το πρώτο και καταγεγραμμένο περιστατικό να καταγράφεται το 1901.

Ειδικότερα, το 1901, η Πριγκίπισσα Βικτόρια, κόρη της Βασίλισσας Βικτόριας και του Πρίγκιπα Αλβέρτου, πέθανε το 1901 από καρκίνο του μαστού σε ηλικία 60 ετών. Ήταν, όπως ειπώθηκε, το πρώτο και επίσημο καταγεγραμμένο περιστατικό εντός της βασιλικής οικογένειας.

Βασιλιάς Κάρολος: Τα μέλη της οικογένειας που έχουν διαγωνστεί με καρκίνο

Επόμενος στη σειρά είναι ο Βασιλιάς Εδουάρδος Ζ', ο οποίος κατά τη διάρκεια της βασιλείας του από το 1901 έως το 1910, αφαίρεσε ένα έλκος και πιο συγκεκριμένα βασικοκυτταρικό καρκίνωμα από την περιοχή δίπλα στη μύτη του.

Ο Βασιλιάς Εδουάρδος Ζ' θεραπεύτηκε με ράδιο το 1907, σύμφωνα με το βιβλίο Bertie της Jane Ridley: A Life of Edward VII. Ο θάνατός του τρία χρόνια αργότερα σε ηλικία 68 ετών δεν σχετιζόταν με τη «μάχη» του με τον καρκίνο και αποδόθηκε σε μόλυνση από χειρουργική επέμβαση στη σκωληκοειδή απόφυση.

Ο Βασιλιάς Εδουάρδος Η' και Γιώργος ΣΤ'

Ο Βασιλιάς Εδουάρδος Η' ήταν ένας από τους μονάρχες, που έκατσαν λίγο στον θρόνο. Το 1936 πριν παραιτηθεί από τον θρόνο και λάβει τον τίτλο του Δούκα του Ουίνδσορ, διαγνώστηκε με καρκίνο του λαιμού το 1971 μετά από μακρόχρονο ιστορικό καπνίσματος.

Πέθανε σε ηλικία 77 χρονών μετά από έναν χρόνο.

Ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ' και παππούς του Βασιλιά Καρόλου έκατσε στον θρόνο από το 1936 έως το θάνατό του το 1952 σε ηλικία 56 ετών και κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του, είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης το 2018, ο βασιλιάς εμφάνισε καρκίνο στον πνεύμονα λόγω του ιστορικού του ως καπνιστή. Ως αποτέλεσμα, ο αριστερός του πνεύμονας –συμπεριλαμβανομένου ενός κακοήθους όγκου– αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης το 1951.

Βασιλιάς Κάρολος: Η μητέρα της Ελισάβετ

Η μητέρα της Βασίλισσας Ελισάβετ είχε διαγνωστεί με πολλαπλές μορφές καρκίνου καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της στο θρόνο με τον σύζυγό της Γεώργιο Ε' (1936-1952), αλλά δεν δημοσιοποιήθηκαν παρά μόνο χρόνια μετά το θάνατό της το 2002.

Ο βιογράφος William Shawcross αποκάλυψε στο βιβλίο του του 2009, The Queen Mother: The Official Biography, ότι η Ελισάβετ αφαίρεσε έναν όγκο το 1966 μετά από διάγνωση καρκίνου του παχέος εντέρου. Αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 1984 και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός όγκου στο στήθος της.

Τελευταία στη σειρά είναι η Δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον, που ανακοίνωσε τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού τον Ιούνιο του 2023. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, η Δούκισσα της Υόρκης αποκάλυψε τον Ιανουάριο του 2024 ότι είχε λάβει μια δεύτερη διάγνωση καρκίνου, κακοήθους μελανώματος.