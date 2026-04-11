Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας - Αναφορές για εγκλωβισμένους

Συναγερμός στην Κύπρο μετά από κατάρρευση μέρους πολυκατοικίας στην περιοχή της Γερμασόγειας. Αναφορές για εγκλωβισμένους.

Συναγερμός στην Κύπρο καθώς κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή της Γερμασόγειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Φιλελεύθερου, στο σημείο επικρατεί έντονη κινητοποίηση των αρχών.

Άμεσα έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι ίδιες πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν ότι υπάρχουν πρόσωπα εντός του κτιρίου.

Την ίδια ώρα, τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ακόμη ενός προσώπου.

