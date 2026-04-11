Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Παραμορφωμένο το πρόσωπό του και με σοβαρά τραύματα» λένε πηγές του Reuters

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξακολουθεί να αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια που υπέστη στην αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του στην αρχή του πολέμου, σύμφωνα με τρία άτομα κοντά στον στενό του κύκλο, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση στο οικοδομικό συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη στο κέντρο της Τεχεράνης και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο ένα, ή και στα δύο πόδια, αναφέρουν και οι τρεις πηγές.

Ο 56χρονος αναρρώνει παρόλα αυτά από τα τραύματά του και παραμένει οξυδερκής, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Συμμετέχει σε συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους μέσω ηχητικής διάσκεψης και λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου και των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, τόνιζαν δύο από τις πηγές.

Το ερώτημα για το εάν η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει στο Χαμενεΐ να διαχειρίζεται κρατικές υποθέσεις ανακύπτει ενώ το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με το σοβαρότερο κίνδυνο εδώ και δεκαετίες, την ώρα που αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Οι αναφορές των προσώπων αυτών που είναι κοντά στον στενό κύκλο του Χαμενεΐ είναι οι πιο λεπτομερείς περιγραφές που έχουν δοθεί για την κατάσταση της υγείας του Ιρανού ηγέτη εδώ και εβδομάδες. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις περιγραφές τους.

Το πού βρίσκεται ο Χαμενεΐ, η κατάσταση της υγείας του και η ικανότητά του να κυβερνά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μυστήριο για τους πολίτες, καθώς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί φωτογραφίες, βίντεο ή ηχητικά μηνύματα μετά την αεροπορική επίθεση και τον επακόλουθο ορισμό του ως αντικαταστάτη του πατέρα του στις 8 Μαρτίου.

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Reuters για την έκταση των τραυμάτων του Χαμενεΐ ή για ποιο λόγο δεν έχει ακόμα εμφανιστεί σε οπτικό ή ηχητικό υλικό.

Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου που εξαπολύθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σε μια επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα και προκάτοχό του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που κυβερνούσε από το 1989. Η σύζυγος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ καθώς και άλλα μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν στην επίθεση.