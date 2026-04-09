Νέο «άκυρο» από τη Γροιλανδία στον Τραμπ: «Είμαστε ένας περήφανος λαός, όχι ένα κομμάτι πάγου»

Ο πρωθυπουργός Γενς Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε σήμερα ότι η Γροιλανδία είναι ένα υπερήφανο έθνος που επιδιώκει να διατηρήσει την διεθνή τάξη, αντιδρώντας στα τελευταία σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το αρκτικό νησί.

Ο Τραμπ εξέφρασε χθες Τετάρτη την απογοήτευσή του για το ΝΑΤΟ καθώς οι σχέσεις έφτασαν σε σημείο κρίσης λόγω του πολέμου στο Ιράν, δηλώνοντας ότι η στρατιωτική συμμαχία δεν ήταν εκεί όταν χρειαζόταν και ότι ακόμα θυμάται τη Γροιλανδία, ως ένα «μεγάλο, κακοδοικούμενο κομμάτι πάγου».

«Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να διατηρήσουμε την παγκόσμια κοινότητα που έχουμε οικοδομήσει μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου έχουμε μια αμυντική συμμαχία που σεβόμαστε, και στην οποία έχουμε ένα διεθνές δίκαιο που είναι σεβαστό από όλα τα μέρη», δήλωσε ο Νίλσεν στο Reuters.

Γροιλανδία: «Το ΝΑΤΟ πρέπει να μείνει ενωμένο»

«Αυτά τα πράγματα αμφισβητούνται τώρα και νομίζω ότι όλοι οι σύμμαχοι πρέπει να μείνουν ενωμένοι για να προσπαθήσουν να τα διατηρήσουν. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει», είπε ο ίδιος.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είχαν ήδη προσπαθήσει να βρουν τρόπους να διατηρήσουν την ενότητα της συμμαχίας νωρίτερα φέτος, αφότου ο Τραμπ αναβίωσε την προσπάθειά του να αποσπάσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, άλλη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Νίλσεν απέρριψε σήμερα τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για τη χώρα του.

«Δεν είμαστε ένα κομμάτι πάγου. Είμαστε ένας υπερήφανος λαός 57.000 ανθρώπων, που εργάζονται κάθε μέρα ως καλοί πολίτες του κόσμου, σεβόμενοι πλήρως τους συμμάχους μας» είπε ο Νίλσεν.