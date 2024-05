Νέο περιστατικό με αναταράξεις - 12 τραυματίες σε πτήση της Qatar Airways

Στους 12 ανέρχονται, σύμφωνα με το CNN, οι τραυματίες από νέο περιστατικό αναταράξεων που σημειώθηκε την Κυριακή (26/5) σε πτήση της Qatar Airways από την Ντόχα του Κατάρ στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Όπως επισημαίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το νέο περιστατικό αναταράξεων, που είχε ως συνέπεια τραυματίες, η πτήση της Qatar Airways προσγειώθηκε στο Δουβλίνο λίγο πριν από τη 01:00 το μεσημέρι (σ.σ. τοπική ώρα), έγινε δεκτή από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας του αεροδρομίου και της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου του Δουβλίνου, από το περιστατικό τραυματίστηκαν έξι επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων οι οκτώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την πρώτη εξέταση.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">JUST IN: 12 people injured, with eight taken to hospital, due to turbulence on a Qatar Airways flight, aboard a Boeing 787 Dreamliner, from Doha to Dublin.</p>— The Spectator Index (@spectatorindex) <a href="https://twitter.com/spectatorindex/status/1794849495873933356?ref_src=twsrc%5Etfw">May 26, 2024</a></blockquote>

Qatar Airways: Η ανακοίνωση της εταιρείας για το συμβάν

«Η πτήση QR017 της Qatar Airways παρουσίασε αναταράξεις ενώ πετούσε πάνω από την Τουρκία» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση για το συμβάν που αποκολουθεί τα όσα έγιναν με τη Singapoore Airlines

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου δήλωσε ότι παρείχε τις πρώτες βοήθειες στους επιβάτες και στο προσωπικό, και ότι η λειτουργία του δεν επηρεάζεται.

«Η πτήση επιστροφής του αεροσκάφους προς την Ντόχα, QR018, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κανονικά, αν και η αναχώρησή της θα καθυστερήσει» δήλωσε, επίσης, το αεροδρόμιο.

Σε δήλωσή της στο CNN, η Qatar Airways ανέφερε ότι η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Δουβλίνο, αλλά «ένας μικρός αριθμός επιβατών και πληρώματος υπέστησαν μικροτραυματισμούς κατά τη διάρκειά της και τώρα λαμβάνουν ιατρική φροντίδα».

«Το θέμα θα εξεταστεί εσωτερικά» προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση. «Η ασφάλεια και η προστασία των επιβατών και του πληρώματός μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας».