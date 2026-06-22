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Νετανιάχου: «Πλήρης ελευθερία κινήσεων» του στρατού στον Λίβανο

Δήλωση Νετανιάχου για ελευθερία κινήσεων του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο για την εξάλειψη κάθε απειλής.

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Μπέτζαμιν Νετανιάχου | ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υπογράμμισε σήμερα πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν «πλήρη ελευθερία κινήσεων» για την εξάλειψη κάθε απειλής στον νότιο Λίβανο.

Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω Χ, «οι οδηγίες μου, κι αυτές του υπουργού Άμυνας, είναι σαφείς και δεν έχουν αλλάξει: Οι μαχητές μας στον νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε πως παραμένει αμετάβλητη η θέση του σε ό,τι αφορά τη διατήρηση στρατευμάτων στην αποκαλούμενη «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, «προκειμένου να προστατεύσουμε τους κατοίκους του βορρά και όλους τους πολίτες του κράτους».
 

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