Ο Έλον Μασκ υποστηρίζει ότι μπορεί να θεραπεύσει την τύφλωση

Ο Έλον Μασκ έχει αποδείξει επανειλημμένως πως είναι ασταμάτητος και δεν παύει να σκέφτεται out of the box, όμως αυτή τη φορά ανέβασε πολύ υψηλά τον πήχη, διότι δημιούργησε μια εταιρεία που παρέχει chips για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και, μάλιστα, έχουν ήδη εγκατασταθεί στον Νόουλαντ Αρμπό, ο οποίος παρά την αναπηρία του μπόρεσε να παίξει σκάκι σε ζωντανή μετάδοση με τη χρήση μόνο της σκέψης του.

Να σημειωθεί, πως ο 29χρονος είναι ανάπηρος από τους ώμους και κάτω και συνεπώς δεν θα είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να παίξει σκάκι ή να έρθει σε επαφή με κάποιον υπολογιστή με άλλον τρόπο. Δικαίως, λοιπόν, αυτή είναι μια αδιαμφισβήτητη νίκη για τον Έλον Μασκ.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr