Ο εξορκιστής: Η αληθινή ιστορία του 14χρονου που ενέπνευσε την ταινία - Οι «10 δαίμονες» και η δουλειά στη NASA

Οι εξορκισμοί έχουν αποτελέσει... αγαπημένο θέμα εκπομπών στην τηλεόραση και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον κινηματογράφο.

«Ο Εξορκιστής του Βατικανού» είναι η τελευταία ταινία με θέμα τους εξορκισμούς και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2023. Αδιαμφισβήτητα, η ταινία που όλοι φέρνουν στο μυαλό τους όταν ακούνε τη λέξη «εξορκισμός» είναι του 1973.

Το «δαιμονισμένο» αγόρι, η ιστορία του οποίου ενέπνευσε τους δημιουργούς του κλασσικής ταινίας τρόμου «Ο Eξορκιστής» το 1973, όχι μόνο ήταν υπαρκτό πρόσωπο και δόθηκε το όνομά του στη δημοσιότητα.

Το αμερικανικό περιοδικό Skeptical Inquirer υποστήριξε ότι το τότε 14χρονο αγόρι, παλαιότερα γνωστό ως Ρόλαντ Ντόι, ήταν στην πραγματικότητα ο Ρόναλντ Έντουιν Χάνκελερ.

Ο 14χρονος είχε υποβληθεί σε εξορκισμούς στο Κότατζ Σίτι του Μέριλαντ και στο Σεντ Λούις του Μιζούρι το 1949.

Τελικά πέθανε το 2020, ένα μήνα πριν από τα 86α γενέθλιά του, αφού υπέστη εγκεφαλικό στο σπίτι στο Μάριοτσβιλ του Μέριλαντ.

Η απώλεια της θείας και ο «πίνακας πνευμάτων»

Γεννημένος το 1935 και μεγαλωμένος από μια μεσοαστική οικογένεια στο Κότατζ Σίτι, ο Χάνκελερ έχασε τη θεία του σε ηλικία 13 ετών. Το σοκ ήταν τόσο μεγάλο που χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.

Όταν γύρισε σπίτι του, ασχολήθηκε μανιωδώς με έναν «πίνακα πνευμάτων» προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί της. Τότε οι γονείς του παρατήρησαν κάποια ανεξήγητα φαινόμενα υποστηρίζοντας πως το ταβάνι έτρεμε και απόκοσμοι ήχοι έβγαιναν από τους τοίχους.

Ο Χάνκελερ άρχισε να βιώνει παραφυσικές δραστηριότητες στα 14 του, όταν ανέφερε ότι άκουγε ήχους χτυπημάτων και γρατσουνιών πίσω από τους τοίχους του υπνοδωματίου του.

Οι γονείς είπαν πως είδα το κρεβάτι του παιδιού τους να αιωρείται λίγα εκατοστά από το πάτωμα και αποφάσισαν να ζητήσουν βοήθεια. Στράφηκαν σε ψυχιάτρους και πάστορες αλλά τα περίεργα φαινόμενα συνεχίστηκαν.

Ο πάστορας Μάιλς Σούλζε πρότεινε στους γονείς να δουν έναν καθολικό ιερέα και τον Φεβρουάριο του 1959 ο Άλμπερτ Χιούς επισκέφτηκε το αγόρι και ζήτησε από την Αρχιεπισκοπή να του επιτρέψει να πραγματοποιήσει εξορκισμό.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Τζορτζτάουν αλλά ο Χιούς τη σταμάτησε διότι ο Ρόναλντ έλυσε το δεμένο χέρι του, έσπασε ένα κομμάτι από το κρεβάτι και τραυμάτισε τον ιερέα στο χέρι με αποτέλεσμα να κάνει ράμματα.

Πέρασαν λίγες ημέρες και στο σώμα του Ρόναλντ εμφανίστηκαν εξανθήματα και σχηματίστηκε η λέξη «Λούις» στην κοιλιά του.

Η οικογένεια ταξίδεψε στο Σεντ Λούις του Μιζούρι και την υπόθεση ανέλαβε ο ιερέας Ρέιμοντ Μπίσοπ μαζί με τον Ουίλιαμ Μπόουντερν.

Δόθηκε άδεια για εξορκισμό και οι δύο ιερείς προσπάθησαν για εβδομάδες να «θεραπεύσουν» τον 14χρονο που το πρωί ήταν ήρεμος και το βράδυ άλλαζε συμπεριφορά.

Οι «10 δαίμονες» και ο «αρχάγγελος Μιχαήλ»

Ο Ρόναλντ έπεφτε σε κωματώδη κατάσταση και έβγαζε λαρυγγικούς ήχους. Σύμφωνα με τους ιερείς, μετακινούσε αντικείμενα και έδειχνε αποστροφή για αντικείμενα που σχετίζονται με τη θρησκεία.

Πέρασαν μήνες και ο Ρόναλντ δεν γινόταν καλά. Σύμφωνα με τον Μπόουντερν «η λέξη "γεια" ήταν χαραγμένη στον θώρακα και τον μηρό του Ρόναλντ. Κατά την ανάγνωση αποστολικών κειμένων εμφανίστηκαν βαθιές ουλές σε όλο του το σώμα».

Ένα τεράστιο «Χ» στο στομάχι του 14χρονου οδήγησε τους εξορκιστές να βγάλουν το συμπέρασμα πως είχε καταληφθεί από 10 δαίμονες.

Σε μία προσπάθεια εξορκισμού που κράτησε περίπου 8 λεπτά, ο Ρόναλντ αιωρήθηκε, σύμφωνα με τους ιερείς και φώναξε «σατανά! είμαι ο αρχάγγελος Μιχαήλ! Σε προστάζω να φύγεις από αυτό το σώμα αυτή η στιγμή».

Τότε ο Ρόναλντ έκανε ένα έντονο επεισόδιο με σπασμούς και ψιθύρισε «έφυγε».

«Ελευθερώθηκε από τον διάβολο χάρη σε έναν καθολικό ιερέα, ανέφεραν πηγές χθες», έγραψε ο δημοσιογράφος της Washington Post, Μπιλ Μπρίνκλεϊ, σε ένα άρθρο στις 20 Αυγούστου 1949.

Η εφημερίδα, το βιβλίο και η ταινία

Όταν άρθρο της Washington Post έπεσε τυχαία στα χέρια του Πίτερ Μπλάτι, έγραψε ένα μυθιστόρημα βασισμένο στις καταγραφές των δύο ιερέων.

Κυκλοφόρησε το 1971 και έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία, ενώ δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε και η ταινία.

Η 12χρονη Ρίγκαν στην ταινία εμφάνιζε εξανθήματα και ουλές στο σώμα, είχε βίαιη συμπεριφορά και αιωρούνταν, όπως ο Ρόναλντ σύμφωνα με τις καταγραφές των ιερέων.

Όμως είχαν διαφορές διότι η 12χρονη Ρίγκαν:

Γύριζε το κεφάλι της 360 μοίρες

Έκανε εμετό μία πράσινη ουσία

Χρησιμοποιούσε έναν ματωμένο σταυρό για αυτοϊκανοποίηση

Βαθιά προβληματικό αγόρι που ήθελε να κάνει... κοπάνα από το σχολείο;

Το 1993 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Τόμας Άλεν «Possesed: The True Story of an Exorcism» που υποστήριζε ότι ο Ρόναλντ δεν είχε δαιμονιστεί αλλά ήταν ένα «βαθιά προβληματικό αγόρι που δεν είχε τίποτα υπερφυσικό επάνω του. Ίσως έπασχε από κάποια διαταραχή ή είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ή κατασκεύασε την ιστορία».

Επίσης ο συγγραφές Μαρκ Όψανικ υποστήριξε πως «ο Ρόναλντ ήταν ένα κακομαθημένο παιδί, ένας νταής που σκοπίμως σκέφτηκε περίεργα τεχνάσματα, μόνο για να κεντρίσει την προσοχή της οικογένειάς του ή για να κάνει κοπάνα από το σχολείο».

Αναλυτές που ασχολήθηκαν με την υπόθεση του Ρόναλντ κατέληξαν στο συμπέρασμα πως έπασχε από ψυχική ασθένεια, πιθανώς σχιζοφρένεια ή σύνδρομο Τουρέτ που τη δεκαετία του '40 δεν ήταν ευρέως γνωστά.

Ο... δαιμονισμένος μηχανικός της NASA «είναι στον παράδεισο»

Όσο για τον Χάνκελερ που σύμφωνα με το περιοδικό ήταν το αγόρι που ενέπνευσε το μυθιστόρημα, ήταν μηχανικός της NASA του οποίου η δουλειά συνέβαλε στις διαστημικές αποστολές Apollo της δεκαετίας του 1960 και ο οποίος κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια τεχνολογία, που βοήθησε τα πάνελ των διαστημικών λεωφορείων να αντέχουν την ακραία ζέστη.

Μια από τους συντρόφους του, μια 29χρονη γυναίκα που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είχε δηλώσει στη New York Post ότι φοβόταν πάντοτε μήπως οι συνάδελφοί του στη NASA ανακαλύψουν ότι ήταν ο άνθρωπος πίσω από τον "Εξορκιστή"».

«Τις Απόκριες (σ.σ. Χάλοουιν), πάντα φεύγαμε από το σπίτι γιατί πίστευε ότι κάποιος θα ερχόταν στην κατοικία του και θα ήξερε πού έμενε και δεν θα τον άφηνε ποτέ σε ησυχία», είπε. «Είχε μια τρομερή ζωή γεμάτη ανησυχία, ανησυχία, ανησυχία», πρόσθεσε.

Ο Χάνκελερ τελικά αποσύρθηκε από τη NASA το 2001, αφού εργάστηκε στον οργανισμό για σχεδόν 40 χρόνια.

Λίγο πριν από το θάνατό του, ένας καθολικός ιερέας εμφανίστηκε στο σπίτι του Χάνκελερ απροσδόκητα για να κάνει τις τελευταίες ιεροτελεστίες, είπε η σύντροφός του.

«Δεν έχω ιδέα πώς ήξερε ο Πατέρας να έρθει, αλλά οδήγησε τον Ρον στον ουρανό. Ο Ρον είναι στον παράδεισο και τώρα είναι με τον Θεό», είπε στη New York Post.