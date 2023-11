Ο κυνηγός των εξωγήινων: Η συναρπαστική ιστορία ενός αστροφυσικού της NASA – Μήπως βρήκε UFO;

Ο Avi Loeb, αστροφυσικός του Χάρβαρντ, προσπαθεί εδώ και χρόνια να βρει εξωγήινους. Βρίσκεται στη μέση της προσπάθειας καταγραφής ολόκληρου του ουρανού με ένα διεθνές δίκτυο τηλεσκοπίων και πρόσφατα ταξίδεψε στην Παπούα Νέα Γουινέα για να διαπιστώσει αν ένας μετεωρίτης, που εντοπίστηκε το 2014, ήταν στην πραγματικότητα μέρος ενός διαστρικού διαστημόπλοιου. Εν τω μεταξύ, ακαδημαϊκοί και ειδήμονες τον κατακεραυνώνουν για την προσπάθειά του, κάτι που ο ίδιος έχει βαρεθεί.

Δεινός δρομέας, ο 61χρονος επιστήμονας τρέχει κάθε πρωί στις 05:00 οκτώ χιλιόμετρα, πριν πάει για δουλειά. Ο δημοσιογράφος του Guardian, ο οποίος τον συνάντηση στο σπίτι του, τον περιγράφει ως μικροκαμωμένο, τα μάτια του γυαλίζουν και φορά κοστούμι. Μετά από μια πολύ σύντομη περιήγηση στο γραφείο του, πηγαίνουν στο σαλόνι και προσφέρει στον καλεσμένο του νερό και σοκολάτες. Παρότι πολύ αδύνατος, λατρεύει τη σοκολάτα, και τρώει αρκετή μέσα στη μέρα. «Είμαι εθισμένος» παραδέχεται.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρωτά εάν είναι αγχωμένος για το επικείμενο ντοκιμαντέρ στο Netflix για το ταξίδι του στην Παπούα Γουινέα, απαντά απλά: «Όχι, θα είμαι ο εαυτός μου, δεν υπάρχει διαφορά».

Το Oumuamua τον έκανε διεθνώς γνωστό

Διακεκριμένος επιστήμονας, ο Loeb έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες εργασίες, καθώς και το βιβλίο του "Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth". Ήταν όμως, σχετικά, άγνωστος μέχρι που ένα αντικείμενο με ιδιόμορφο σχήμα πέρασε μέσα από το ηλιακό μας σύστημα το 2017.

Οι αστρονόμοι το περιέγραψαν ως «ακραίων διαστάσεων» και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να είναι διαστρικό. Επίσημα γνωστό ως 1I/2017 U1, του δόθηκε το παρατσούκλι "Oumuamua" - στα χαβανέζικα σημαίνει «ανιχνευτής» ή «πρώτος μακρινός αγγελιοφόρος».

Το Oumuamua ήταν μακρύ, λεπτό και επίπεδο, σαν τηγανίτα. Μετά από περαιτέρω ανάλυση, οι αστρονόμοι εντόπισαν διάφορες ανωμαλίες. Διαπίστωσαν ότι επιδείκνυε συμπεριφορά κομήτη, αλλά του έλειπε η ουρά. «Χωρίς ουρά, δεν υπάρχει κομήτης» επεσήμανε ο Loeb.

Σε έγγραφο που συνέγραψε μαζί με τον Sean Kirkpatrick, διευθυντή του Γραφείου Επίλυσης Ανωμαλιών, το οποίο ερευνά άγνωστης ταυτότητας αντικείμενα για το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, ο αστροφυσικός υπέθεσε ότι το «Oumuamua θα μπορούσε να είναι μία ανακλαστική επιφάνεια κάποιου διαστρικού σκάφους, που χρησιμοποιεί το φως του ήλιου για να επιταχύνει στο διάστημα. Με άλλα λόγια, ανήκε σε εξωγήινους».

Εκείνη τη χρονιά, το Πεντάγωνο παραδέχθηκε πως μελετά την πιθανή ύπαρξη UFO, χρηματοδότησε την έρευνα και ο αστροφυσικός απέκτησε παγκόσμια φήμη.

Το πεπρωμένο του, όμως, δεν ήταν γραμμένο στα άστρα. Ο Loeb, εν μέρει γερμανικής καταγωγής, μεγάλωσε σε μια φάρμα με κοτόπουλα στο Ισραήλ.

Ο παππούς του, Albert Loeb, βετεράνος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, διέφυγε από τους ναζί όταν κατάλαβε ότι το να πολεμήσει για την πατρίδα του στο Βερντέν δεν θα τον προστάτευε από τον αντισημιτισμό.

«Άφησε τα πάντα πίσω του και περίπου 56 άτομα της οικογένειας έμειναν στη Γερμανία επειδή είπαν ότι θα έφευγαν με το τελευταίο τρένο. Και το τελευταίο τρένο οδήγησε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης» σημείωσε. Ο Albert έφτασε στην Παλαιστίνη και βοήθησε τους Βρετανούς δίνοντάς τους αεροφωτογραφίες ενός σημαντικού φράγματος στη Φρανκφούρτη, το οποίο αργότερα βομβάρδισαν. «Αυτή ήταν η εκδίκησή του» επεσήμανε ο εγγονός του.

Περίπου την εποχή που το «Oumuamua έγινε πρωτοσέλιδο, ο Loeb έχασε και τους δύο γονείς του.

Τα σημαντικά ευρήματα στην Παπούα Νέα Γουινέα

Όταν έδωσε τη συνέντευξη, είχε λίγους μήνες που είχε επιστρέψει από την αποστολή στην Παπούα Νέα Γουινέα. Εκεί συνέλεξε συντρίμμια από τον μετεωρίτη του 2014.

Τηλεσκόπια της Διαστημικής Διοίκησης των ΗΠΑ, σχεδιασμένα για την ανίχνευση εχθρικών πυραύλων, εντόπισαν το ουράνιο σώμα. Ο ακριβής τρόπος μέτρησης των τροχιών και των θέσεων των αντικειμένων αυτών είναι απόρρητος, αλλά ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι «99,999% βέβαιο» ότι η προέλευση της πύρινης σφαίρας ήταν διαστρική.

Ο Loeb πιστεύει ότι επειδή ο μετεωρίτης ταξίδευε τόσο γρήγορα και δεν κάηκε ψηλά πάνω από τη Γη, πρέπει να ήταν φτιαγμένος από κάτι πιο ανθεκτικό, ακόμη και τεχνητό. «Αυτό το αντικείμενο ήταν ταχύτερο από το 95% των άστρων κοντά στον ήλιο. Αυτό ήταν που με οδήγησε αρχικά να υποψιαστώ ότι ίσως είναι διαστημόπλοιο» σημείωσε, με ένα πλατύ χαμόγελο. «Ήταν σε θέση να διατηρήσει την ακεραιότητά του σε πολύ υψηλές πιέσεις. Και έτσι, είπαμε ότι πρέπει να είναι πιο ανθεκτικό ακόμα και από τους μετεωρίτες από σίδηρο».

Μέχρι στιγμής, ο ίδιος και η ομάδα του έχουν συλλέξει μόνο μικρά σφαιρίδια από την πορεία του μετεωρίτη, αλλά σχεδιάζουν να βγουν την επόμενη άνοιξη για να ψάξουν για μεγαλύτερα κομμάτια. «Τότε θα μπορείτε εύκολα να καταλάβετε αν πρόκειται για βράχο ή για κάποια τεχνολογική συσκευή. Και, φυσικά, αν πρόκειται για γκάτζετ, θα έχει βίδες, ίσως θα έχει κουμπιά πάνω του».

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρωτά εάν θα πατούσε αυτά τα κουμπιά, σημειώνει πως είχε την ίδια συζήτηση με τους μαθητές του. Οι μισοί τού ζήτησαν να μην το κάνει γιατί η πράξη του θα έχει επιπτώσεις σε όλους, ενώ οι άλλοι, περίεργοι, τον κάλεσαν να το πατήσει. Αυτό που θα κάνει, ωστόσο, είναι να το μεταφέρει στο εργαστήριό του και να το μελετήσει.

Τον επικρίνουν για διαστρέβλωση της «πραγματικής επιστήμης»

Οι επικριτές του Loeb τον κατηγορούν ότι έχει την τάση να διατυπώνει εξαιρετικούς ισχυρισμούς, χωρίς απτά στοιχεία. Πριν από την αναχώρησή του για την Παπούα Νέα Γουινέα, διαφήμισε την αποστολή του σε μια γιγαντοοθόνη στην Times Square. Στη συνέχεια, έγραφε στο blog του σχετικά με τις ανακαλύψεις του στον Ειρηνικό. Καταγγέλλεται ότι παραπλανά το κοινό και διαστρεβλώνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η «πραγματική επιστήμη».

Εκείνος, ωστόσο, βλέπει τους επικριτές του ως εγωιστές και ζηλιάρηδες, αλλά και μυωπικούς και φοβικούς ως προς το ρίσκο. Πιστεύει ακράδαντα ότι η δημοσίευση της έρευνάς του βελτιώνει την κατανόηση της επιστημονικής διαδικασίας.

«Κάποιοι άνθρωποι μού είπαν: "Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πώς γίνεται η επιστήμη. Γιατί συχνά ακούμε μόνο σε συνεντεύξεις Τύπου το τελικό αποτέλεσμα". Αυτοί [σ.σ. οι επιστήμονες] κάθονται σε μια σκηνή και λένε στο κοινό ποια είναι η αλήθεια, και αυτό δεν αρέσει στους πολίτες γιατί φαίνεται σαν να αφορά την ελίτ», λέει. Επιμένει ότι τα blog του είναι σαν αστυνομικές ιστορίες. "Και το κοινό λατρεύει τις αστυνομικές ιστορίες. Εννοώ, ποιο είναι το πρόβλημα;" διερωτάται.