Ο Τραμπ κατέβασε την εικόνα στην οποία εμφανιζόταν σαν τον Ιησού - «Δεν ζητάω συγγνώμη από το πάπα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι δεν σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη από τον πάπα Λέων ΙΔ’, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «πολύ αδύναμο», μία ημέρα μετά τις έντονες επικρίσεις που διατύπωσε εις βάρος του ποντίφικα.

«Ο πάπας Λέων είπε πράγματα που είναι λάθος. Ήταν πολύ αντίθετος σε ό,τι κάνω αναφορικά με το Ιράν και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ένα Ιράν που διαθέτει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στις δηλώσεις του πάπα που καλούσαν σε τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Σε αναρτήσεις του στη διάρκεια της νύχτας, ο Τραμπ κατηγόρησε τον πάπα Λέων, τον πρώτο που έχει καταγωγή από τις ΗΠΑ, ότι είναι «αδύναμος απέναντι στο έγκλημα και είναι φρικτός στην εξωτερική πολιτική».

Εξάλλου ισχυρίστηκε ότι «αν δεν ήμουν εγώ στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα βρισκόταν στο Βατικανό».

Επίσης, την Κυριακή ανήρτησε στο Truth Social μια εικόνα δημιουργημένη μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI), στην οποία εμφανίζεται σαν τον Ιησού, προκαλώντας αντιδράσεις ακόμη και από συντηρητικούς κύκλους στις ΗΠΑ που παραδοσιακά τον στηρίζουν.

Σήμερα έσβησε την ανάρτηση. Στην εικόνα, ο Τραμπ εμφανιζόταν με λευκό χιτώνα και κόκκινο μανδύα, να ακουμπά το χέρι του στο μέτωπο ενός ασθενούς, πλαισιωμένος από ανθρώπους που προσεύχονται, ενώ στο φόντο διακρίνονταν η αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας και άλλα σύμβολα.

Ο ίδιος διέψευσε ότι η εικόνα είχε στόχο να τον παρουσιάσει ως τον Ιησού, κάνοντας λόγο για «ψευδείς ειδήσεις». «Υποτίθεται ότι με δείχνει σαν έναν γιατρό που κάνει τους ανθρώπους καλύτερα, όντως κάνω τους ανθρώπους καλύτερα», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Στο μεταξύ, η πρωθυπουργός της Ιταλία, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την επίθεση του Τραμπ στον πάπα, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια που επικρατεί στη χώρα.

«Νόμιζα ότι οι δηλώσεις που είχα κάνει νωρίτερα ήταν σαφείς, αλλά το επαναλαμβάνω με μεγαλύτερη σαφήνεια. Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για τον πάπα», τόνισε χαρακτηριστικά.