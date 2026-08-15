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Οι χώρες όπου τα σκουπίδια είναι τόσο λίγα που εισάγουν απορρίμματα – Πώς βγάζουν εκατομμύρια

Για τις περισσότερες χώρες, τα σκουπίδια εξακολουθούν να αποτελούν ένα δύσκολο πρόβλημα διαχείρισης, όμως σε ορισμένες από τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες.

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Σκουπίδια
Σκουπίδια | Shutterstock
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Για τις περισσότερες χώρες, τα σκουπίδια εξακολουθούν να αποτελούν ένα δύσκολο και ακριβό πρόβλημα διαχείρισης, όμως σε ορισμένες από τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν αποκτήσει διαφορετική αξία, καθώς χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας. 

Υπάρχουν χώρες όμως που έχουν αναπτύξει εδώ και χρόνια εκτεταμένες υποδομές ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων και έχουν περιορίσει σημαντικά την ταφή, φτάνοντας σήμερα στο σημείο να εισάγουν απορρίμματα από άλλα κράτη προκειμένου να τροφοδοτούν τις εγκαταστάσεις τους και να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα.

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