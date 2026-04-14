Ουκρανία: Τέλος Πάσχα, συνέχεια επιθέσεων - Ανταλλαγή πληγμάτων σε Οδησσό και Ζαπορίζια

Η Ρωσία και η Ουκρανία ξεκίνησαν να ανταλλάσσουν πλήγματα εκ νέου, από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, αφού έληξε η κατάπαυση πυρός 32 ωρών για το Πάσχα των ορθοδόξων, που δεν τηρήθηκε παρά εν μέρει, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για χιλιάδες παραβιάσεις.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το λιμάνι Ιζμαήλ στην περιοχή της νότιας Οδησσού κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές σε σκάφος με σημαία Παναμά.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ο πυρηνικός Σταθμός Ζαπορίζια της Ουκρανίας (ZNPP) έχασε και την τελευταία εξωτερική γραμμή ρεύματος για 13η φορά από την έναρξη της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας.

Επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοίχισε τη ζωή σε γυναίκα στη νοτιοδυτική Ρωσία, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ανακοίνωσε το πρωί ο περιφερειάρχης της Λίπετσκ.

Η πόλη «Γέλετς υπέστη επίθεση με drones. Μια γυναίκα σκοτώθηκε» ενώ βρισκόταν μέσα σε σπίτι, ανέφερε ο Ιγκόρ Αρταμόνοφ μέσω Telegram. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.