Ούτε στη Μύκονο: Τουρίστας πλήρωσε 1725 ευρώ για ένα κεμπάπ στην Κοπακαμπάνα από απάτη με POS

To αστρονομικό ποσό των 1750 ευρώ πλήρωσε ένας ανυποψίαστος Βρετανός τουρίστας για ένα κεμπάπ σε μια από τις πιο διάσημες παραλίες της Βραζιλίας, Κοπακαμπάνα.

Ένας απατεώνας συνελήφθη στο Ρίο ντε Τζανέιρο από τις Αρχές καθώς φέρεται να εξαπάτησε τον Βρετανό τουρίστα, πουλώντας του το «χρυσό» κεμπάπ για σχεδόν 1.500 λίρες, απάτη που, όπως αποκαλύφθηκε, δεν είναι πρωτοφανής στη συγκεκριμένη παραλία.

Ο άνδρας συνελήφθη την Τρίτη 14 Απριλίου, στην παραλία Κοπακαμπάνα, ακριβώς απέναντι από δύο από τα κορυφαία ξενοδοχεία της περιοχής. Ο ίδιος και ένας συνεργός του φέρονται να χρησιμοποιήσαν ένα POS για να υπερχρεώσουν τον επισκέπτη για το σουβλάκι του.

Συγκεκριμένα, το θύμα φέρεται να πλήρωσε αντί για 10 λίρες, παραπάνω από 1.000, σύμφωνα με τον Guardian. Το περιστατικό είναι το τελευταίο σε μια σειρά από απάτες που λαμβάνουν χώρα σε παραλία της πιο διάσημης πόλης της Βραζιλίας.

Τους τελευταίους μήνες, εγκληματίες προσπάθησαν να χρεώσουν δύο Αργεντινούς τουρίστες 7.000 ρεάλ (περίπου 1.000 λίρες) για δύο σμούθι, ενώ ένας Κολομβιανός επισκέπτης εξαπατήθηκε πληρώντας 2.500 ρεάλ (περίπου 400 λίρες) για ένα κοκτέιλ

Στην ίσως πιο σοκαριστική περίπτωση πριν από το περιστατικό με το κεμπάπ, μια γυναίκα από την Αργεντινή κατέληξε να πληρώσει 20.000 ρεάλ (σχεδόν 3.000 λίρες) για ένα καλαμπόκι, το οποίο θα έπρεπε να κοστίζει 20 ρεάλ (περίπου 3 λίρες).

«Δεν μπορώ να καταλάβω αριθμούς στα πορτογαλικά. Δεν μιλάω πορτογαλικά», φέρεται να είπε η ισπανόφωνη επισκέπτρια αφού έπεσε στην παγίδα.

Παρά την έξαρση της εγκληματικότητας, οι περισσότεροι επισκέπτες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα και το ρεκόρ τουριστών που συρρέει στη Βραζιλία καταρρίπτεται κάθε χρόνο.