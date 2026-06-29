Πανικός στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο σεισμός πετάει αυτοκίνητα στον αέρα και ανθρώπους στο έδαφος

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται νέο βίντεο από τους δύο διαδοχικούς φονικούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη, προκαλώντας τεράστια καταστροφή.

Συγκεκριμένα, βίντεο που ανέβηκς στο X καταγράφει σκηνές τρόμου από την ώρα που λάμβανε χώρα ο σεισμός. Αυτοκίνητα φαίνονται να πετάγονται στον αέρα από τη σφοδρότητα της δόνησης, ενώ πανικόβλητοι πολίτες πέφτουν στο έδαφος και και κατευθείαν σηκώνονται ώστε να τρέξουν να σωθούν.

Encontraron un video de como arranco el terremoto en venezuela



Se ve como todos los edificios se hacen mierda en menos de 7 segundos, algunos se caen

Duro 45 pic.twitter.com/L7SDFo6odw — ElBuni (@therealbuni) June 29, 2026

Στο βάθος, διακρίνονται πολυώροφα κτίρια να καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι, σκορπώντας τρόμο και απελπισία.

Ο απολογισμός κάθε μέρα που περνά μεγαλώνει, με το νούμερο μέχρι στιγμής να αγγίζει τους 1.500 νεκροί, περίπου 50.000 έως 60.000 αγνοούμενους. Πάνω από 180 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί εντελώς.