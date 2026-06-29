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Πανικός στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο σεισμός πετάει αυτοκίνητα στον αέρα και ανθρώπους στο έδαφος

Νέο βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη σεισμική δόνηση στη Βενεζουέλα, καταγράφοντας σκηνές πανικού.

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Βίντεο από την ώρα του ισχυρού σεισμού στη Βενεζουέλα
Βίντεο από την ώρα του ισχυρού σεισμού στη Βενεζουέλα | X / @therealbuni
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Στο φως της δημοσιότητας έρχεται νέο βίντεο από τους δύο διαδοχικούς φονικούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη, προκαλώντας τεράστια καταστροφή.

Συγκεκριμένα, βίντεο που ανέβηκς στο X καταγράφει σκηνές τρόμου από την ώρα που λάμβανε χώρα ο σεισμός. Αυτοκίνητα φαίνονται να πετάγονται στον αέρα από τη σφοδρότητα της δόνησης, ενώ πανικόβλητοι πολίτες πέφτουν στο έδαφος και και κατευθείαν σηκώνονται ώστε να τρέξουν να σωθούν.

Στο βάθος, διακρίνονται πολυώροφα κτίρια να καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι, σκορπώντας τρόμο και απελπισία.

Ο απολογισμός κάθε μέρα που περνά μεγαλώνει, με το νούμερο μέχρι στιγμής να αγγίζει τους 1.500 νεκροί, περίπου 50.000 έως 60.000 αγνοούμενους. Πάνω από 180 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί εντελώς.

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