Περσικός Κόλπος: Αντίποινα των Φρουρών της Επανάστασης στα αντίποινα των ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον θέσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Κόλπου, εν είδει αντιποίνων για τα πλήγματα του στρατού των ΗΠΑ στη χώρα, όπως μετέδωσε η κρατική ραδιοτηλεόραση (IRIB).
Δεν διευκρίνισαν ποιες θέσεις έβαλαν στο στόχαστρο. «Εάν οι επιθέσεις επαναληφθούν, η απάντησή μας θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν», προειδοποίησαν.
Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν το βράδυ της Παρασκευής αποθήκες πυραύλων και drones καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ στο Ιράν σε αντίποινα για το πλήγμα που δέχθηκε την Πέμπτη φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο αποδίδεται στην Τεχεράνη, όπως επιβεβαίωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).
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