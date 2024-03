Πώς επηρεάζει το παγκόσμιο εμπόριο η κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη: Ποιοι τομείς πλήττονται

Η κατάρρευση της γέφυρας Φράνσις Σκοτ Κι στη Βαλτιμόρη μετά από την πρόσκρουση του εμπορικού πλοίου με τους έξι θεωρούμενους νεκρούς, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες από πτώση γέφυρας στις ΗΠΑ, μετά το 2007, όταν η γέφυρα I-35W έπεσε στον ποταμό Μισισιπί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άνθρωποι.

Πέρα από το δράμα της απώλειας των ανθρώπινων ζωών, τεράστια ανησυχία έχει προκύψει για αλυσιδωτές αντιδράσεις που μπορεί να προκληθούν στην παγκόσμια προμηθευτική αλυσίδα.

Η γέφυρα βρίσκεται στην είσοδο στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, το λιμάνι με την μεγαλύτερη εμπορική κίνηση στον τομέα των εξαγωγών αυτοκινήτων και το ένατο πιο «πολυσύχναστο» συνολικά.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η θαλάσσια δραστηριότητα διαμέσου του λιμανιού, η οποία πέρυσι ανήλθε σε πάνω από 47 εκατ. τόνους διεθνούς φορτίου, «θα ανασταλεί μέχρι νεωτέρας».

Εμπόριο αυτοκινήτων και άνθρακα

Η αναστολή της δραστηριότητας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες προμηθευτικές αλυσίδες», δηλώνει ο Μάρκο Φορτζιόνε, γενικός διευθυντής στο Ινστιτούτο Εξαγωγών και Παγκόσμιου Εμπορίου, μιλώντας στο BBC.

Όπως αναφέρει, πάνω από 750.000 οχήματα μετακινήθηκαν από τη Βαλτιμόρη τον τελευταίο χρόνο. Αυτά περιλαμβάνουν φίρμες από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, όπως από τις General Motors, Ford, Jaguar Land Rover, Nissan, Fiat, και Audi.

Η Βαλτιμόρη είναι το μεγαλύτερο λιμάνι όσον αφορά στις μεταφορές αυτοκινήτων αλλά και στον χειρισμό αγροτικών και κατασκευαστικών μηχανημάτων. Είναι επίσης το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι για τις εξαγωγές άνθρακα των ΗΠΑ.

Στο λιμάνι της Βαλτιμόρης απασχολούνται άμεσα 15.000 άτομα και συνολικά υποστηρίζει την εργασία επιπλέων 140.000 ανθρώπων.

Πολλές είναι οι εταιρείες που έχουν προειδοποιήσει τους πελάτες τους για διακοπή των εξαγωγών άνθρακα.

Initially there were concerns that liquified natural gas (LNG) exports could be affected, but Cove Point LNG terminal on Chesapeake Bay, which typically exports about 500,000 tonnes of LNG per month to markets including the UK and the EU, said its operations had not been hit by the bridge collapse.

Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στο τι προκάλεσε την πρόσκρουση του πλοίου Dali, με τις Αρχές να μιλούν για απώλεια ηλεκτρισμού και εκπομπή σήματος κινδύνου πριν την σύγκρουση στη γέφυρα.