Ψηφιακός CEO για τους εργαζόμενους της Meta: Ο Ζάκερμπεργκ ετοιμάζει AI «κλώνο» του

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ φέρεται να εργάζεται πάνω σε μια πρωτοποριακή εκδοχή τεχνητής νοημοσύνης που θα αναπαράγει τον ίδιο, με στόχο να απαντά σε ερωτήματα των δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων της Meta.

Ο ψηφιακός «κλώνος» εκπαιδεύεται ώστε να μιμείται τον τρόπο σκέψης, τον τόνο και τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ζάκερμπεργκ, επιτρέποντας στους περίπου 79.000 υπαλλήλους να αλληλεπιδρούν μαζί του σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τους Financial Times, στόχος είναι να ενισχυθεί η σύνδεση των εργαζομένων με την ηγεσία της εταιρείας.

Η προσπάθεια εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική «ψηφιοποίησης» του CEO, ο οποίος έχει ήδη πειραματιστεί με avatars στο λεγόμενο «metaverse». Πλέον, η Meta στρέφεται σε πιο εξελιγμένους τρισδιάστατους χαρακτήρες AI, που μπορούν να συμμετέχουν σε καθημερινές συνομιλίες με ανθρώπους.

Το νέο σύστημα θα βασίζεται σε εικόνα και φωνή του Ζάκερμπεργκ, με τον ίδιο να συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευσή του. Η εταιρεία εκτιμά ότι το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ευρύτερα και από δημιουργούς περιεχομένου και influencers, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ψηφιακή οικονομία.

Την ίδια ώρα, η Meta επενδύει δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη, επιδιώκοντας να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να επιταχύνει τις διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει και εσωτερικά εργαλεία, όπως έναν «AI σύμβουλο CEO», που βοηθά τον Ζάκερμπεργκ να λαμβάνει ταχύτερα κρίσιμες πληροφορίες.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στον χώρο της AI, με στόχο ακόμη και την ανάπτυξη «υπερ-νοημοσύνης», δηλαδή συστημάτων που θα ξεπερνούν τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες.