Πυροβολισμοί σε δημοτική βιβλιοθήκη στην Καλιφόρνια: Δύο νεκροί και ένας ανήλικος στο νοσοκομείο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Καλιφόρνια έπειτα από πυροβολισμούς σε δημοτική βιβλιοθήκη, και ο ύποπτος μετά από ανθρωποκυνηγητό κρατείται από την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη βιβλιοθήκης της κομητείας Μπιουτ (Butte County Library) στην πόλη Chico, στη βόρεια Καλιφόρνια.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε πολλαπλές κλήσεις έκτακτης ανάγκης οι οποίες ανέφεραν «πυροβολισμούς και κραυγές» μέσα στη μικρή βιβλιοθήκη.

Δύο ενήλικοι, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, σκοτώθηκαν, ενώ ένας ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του, σύμφωνα με το NBC News.

«Το αποψινό περιστατικό ήταν προφανώς πολύ θλιβερό και τραυματικό για πολλούς ανθρώπους. Πολύ τραυματικό για την κοινότητά μας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Τσίκο, Billy Aldridge, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όπως ανέφερε, η βιβλιοθήκη ήταν ανοιχτή τη στιγμή του «περιστατικού με ενεργό ένοπλο δράστη», κατά το οποίο ο ύποπτος χρησιμοποίησε ένα μόνο πυροβόλο όπλο.

Καθώς οι αστυνομικοί εισέρχονταν στο κτίριο, «ο ύποπτος διέφυγε από την πίσω έξοδο της βιβλιοθήκης», είπε ο Aldridge. Στη συνέχεια συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση και χωρίς να πέσουν πυροβολισμοί.