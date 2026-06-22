Πυροβολισμοί στον Καναδά: Ένας τραυματίας - Ανθρωποκυνηγητό για «ένοπλο και επικίνδυνο» δράστη

Συναγερμός σήμανε στο Μόντρεαλ του Καναδά όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί στη γειτονιά Côte-des-Neiges, προκαλώντας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και αναστάτωση στους κατοίκους.
Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή γύρω από τις οδούς Courtrai και Trans Island, ενώ ανακοίνωσαν ότι η κατάσταση δεν είχε τεθεί άμεσα υπό έλεγχο.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του.
Οι αρχές εξέδωσαν έκτακτη προειδοποίηση προς το κοινό για έναν ύποπτο που χαρακτηρίζεται «οπλισμένος και επικίνδυνος», καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, να κλειδώσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας, σύμφωνα με το ctvnews.ca.
Πυροβολισμοί στον Καναδά: Τι περιέγραψαν οι κάτοικοι της περιοχής
Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν περίπου δέκα έως δώδεκα διαδοχικοί πυροβολισμοί, ενώ λίγα λεπτά αργότερα το κοντινό πάρκο άδειασε καθώς γονείς και παιδιά απομακρύνθηκαν τρέχοντας. Σύντομα δεκάδες αστυνομικοί κατέκλυσαν τη γειτονιά, η οποία θεωρείται συνήθως ήσυχη και οικογενειακή, με σχολεία και χώρους αναψυχής.
Το περιστατικό προκάλεσε επίσης σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Ο σταθμός Namur του μετρό έκλεισε προσωρινά και οι συρμοί της πορτοκαλί γραμμής δεν πραγματοποιούσαν στάση εκεί, ενώ τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Décarie (A-15) αποκλείστηκε λόγω της αστυνομικής επιχείρησης.
Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει τα αίτια των πυροβολισμών ούτε έχει δώσει λεπτομέρειες για τον δράστη ή πιθανά άλλα θύματα. Η επιχείρηση παρέμενε σε εξέλιξη, με τις αρχές να ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι νεωτέρας.
- Χανιά: Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η αιτία θανάτου της Σταυρούλας - Σοκάρει η απολογία του δράστη
- Πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία και Θεσσαλονίκη: Κλειστή η εθνική οδός - Τέσσερις συλλήψεις για φωτιά
- Από το τρόπαιο στην πραγματική ζωή: 4 νικητές του MasterChef μιλούν στο Reader για όσα ακολούθησαν
- Στέλλα Μπεζαντάκου: «Με δούλευαν» - Ο λόγος που κατέθεσε αγωγή 30.000 ευρώ κατά της Μαρίνας Σάττι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.