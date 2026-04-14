Ρωσία: Ασφυκτική η κυβερνητική αστυνόμευση στο internet - «Προκαλεί προβλήματα, αλλά είναι αναγκαίο»

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα Τρίτη (14/4) ότι ορισμένοι περιορισμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στο internet είναι αναγκαίοι για λόγους ασφάλειας και δεν συνιστούν επιστροφή στο παρελθόν, αν και παραδέχτηκε ότι προκάλεσαν προβλήματα σε πολλούς Ρώσους.

Η Ρωσία έχει ενισχύσει τον έλεγχο του διαδικτύου από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, μπλοκάροντας εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).

Τα παραπάνω χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη της διαδικτυακής λογοκρισίας, ενώ περιορίζεται και η πρόσβαση στο διαδίκτυο από τα κινητά.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένα από τα μέτρα είναι προσωρινά και θα αρθούν όταν αυτό κριθεί ασφαλές, ενώ άλλα σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση τεχνολογικών εταιρειών με τη ρωσική νομοθεσία.