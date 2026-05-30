Σχέδιο των ΗΠΑ να επιταχύνουν την αποχώρηση στρατιωτικών τους δυνάμεων από βάσεις στην Ευρώπη

Αν και το Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έρθει αρκετές φορές σε ρήξη εν μέσω έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, ο Τραμπ φέρεται να στρέφει τα βλέμματά του στην Ανατολή, απομακρύνοντας στρατεύματα από τα ευρωπαϊκά εδάφη.

Το σχέδιο της αποχώρησης των βάσεων από την ΕΕ, θα παρουσιαστεί στο ΝΑΤΟ, τον επόμενο μήνα σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag,που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τον Μάιο η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, μια ενέργεια που θεωρείται ευρέως απότοκος της ρήξης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Η Γερμανία φιλοξενεί περίπου 35.000 Αμερικανούς στρατιώτες, τους περισσότερους από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανέφερε τότε ότι η αποχώρηση θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα έξι έως 12 μηνών.

Η γερμανική εφημερίδα δεν διευκρινίζει πόσο γρηγορότερα θα γίνει η απόσυρση, ούτε ποιες περιοχές θα αφορά. Αναφέρει όμως ότι οι ΗΠΑ θα παρουσιάσουν τα σχέδιά τους στους συμμάχους τους, στην επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Οι αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν σταθμεύσει στην Ευρώπη από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αριθμός των στρατευμάτων έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, φτάνοντας στο υψηλό των περίπου 475.000 ενεργού προσωπικού στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν ο αμερικανικός στρατός χρησίμευε ως προπύργιο ενάντια στις σοβιετικές δυνάμεις και τις δυνάμεις του Συμφώνου της Βαρσοβίας στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, αυτοί οι αριθμοί μειώθηκαν στις δεκάδες χιλιάδες.

Από τον Απρίλιο του 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν περίπου ογδόντα χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες σταθμευμένους στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (EUCOM). Ο συνολικός αριθμός ποικίλλει λόγω των προγραμματισμένων ασκήσεων και των τακτικών εναλλαγών στρατευμάτων εντός και εκτός της ηπείρου. Για παράδειγμα, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, περίπου είκοσι χιλιάδες επιπλέον Αμερικανοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν σε γειτονικά κράτη Λευκορωσία, Ρωσία και Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο συνολικός αριθμός των στρατευμάτων κυμαινόταν μεταξύ περίπου 75.000 και 105.000 στρατιωτικών, κυρίως από την Πολεμική Αεροπορία, τον Στρατό Ξηράς και το Ναυτικό.