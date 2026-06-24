Το «Board of Peace» για τη Γάζα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συνεδριάσει σε ένα θέρετρο στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου, με στόχο να «προσαρμόσει τη στρατηγική του», σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Politico.

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ, που συμμετέχουν στις διευθετήσεις για τη συνάντηση και έλαβαν ανωνυμία για να μιλήσουν ελεύθερα, επιβεβαίωσαν ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο μεσογειακό νησί την επόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει δύο έως τρεις ημέρες.

Ο στόχος είναι να υπάρξει ένα «reset» μετά τον «πόλεμο με το Ιράν που έχει αλλάξει πλήρως την προσοχή τους τελευταίους μήνες», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

🇺🇸🌐🇨🇾 Trump's "Peace Council" in Cyprus Seeks a "Reset"



Donald Trump's "Peace Council" for Gaza Reconstruction will meet in Cyprus on June 30.



According to Politico, the goal is to "reset strategy" after the war in Iran diverted attention from the Palestinian issue. pic.twitter.com/Sds5ycm2Q3 — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) June 24, 2026

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας, μιας επιτροπής Παλαιστινίων τεχνοκρατών που έχει αναλάβει να αντικαταστήσει τη Χαμάς στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και το γραφείο του Νικολάι Μλαντένοφ, του πρώην Βούλγαρου διπλωμάτη που ο Τραμπ διόρισε ως τον ανώτατο εκπρόσωπό του για τη Γάζα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Πώς επιλέχθηκε η Κύπρος

«Η Κύπρος δεν είναι συνδιοργανωτής της εκδήλωσης και δεν πραγματοποιείται σε πολιτικό επίπεδο. Η Κύπρος επιλέχθηκε από την εκτελεστική επιτροπή», εξήγησε ένας από τους αξιωματούχους.

Ο Τραμπ δημιούργησε το αμερικανικής ηγεσίας Board of Peace για να επιβλέπει την ανοικοδόμηση και τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας. Η ομάδα πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση τον Φεβρουάριο, αλλά έχει σημειώσει μικρή πρόοδο λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης, λογιστικών εμποδίων και ερωτημάτων σχετικά με τη διεθνή και νομική της νομιμότητα.

Εν τω μεταξύ, η κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική. Σε πρόσφατη αεροπορική επίθεση, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και έναν εικονολήπτη του Al Jazeera.