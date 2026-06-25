Σιδηροδρομικό ατύχημα στην Πολωνία: Σύγκρουση επιβατικού με εμπορικό τρένο

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη δυτικοκεντρική Πολωνία, όταν μια επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με εμπορικό τρένο στο χωριό Μπιαλόσλιβιε.

🔴🇵🇱 BREAKING NEWS - In Poland, a collision between two trains occurred in Białośliwie, near Piła, involving an InterCity train.



Several carriages derailed and overturned. pic.twitter.com/Aoqjlhj1m3 — Media Express (@media_express_) June 25, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε το δίκτυο TVP Poznan, από τη σύγκρουση έχουν αναφερθεί τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με το reuters, στο σημείο επικρατεί μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς έχουν ήδη σπεύσει 16 ομάδες της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών και την ασφάλιση της περιοχής.