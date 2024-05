Στόρμι Ντάνιελς: Ποια είναι η πρώην πορνοστάρ που συγκρούεται με τον Ντόναλντ Τραμπ στα δικαστήρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ κουνούσε το κεφάλι του και μουρμούριζε καθώς η Στόρμι Ντάνιελς περιέγραφε στο δικαστήριο το σεξ μεταξύ τους, που ισχυρίζεται ότι έγινε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Η ίδια, μάλιστα, σύμφωνα με το Associated Press, έλεγε ότι εκείνες της στιγμές «προσπαθούσε να σκεφτεί οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που συνέβαινε».

Ήταν μια ιστορία που είχε αφηγηθεί ο Στόρμι Ντάνιελς και στο παρελθόν. Αυτή τη φορά, ο Τραμπ δεν είχε άλλη επιλογή από το να καθίσει και να την ακούσει.

Η νέα κόντρα μεταξύ του πρώην προέδρου και της πρώην πορνοστάρ σημειώθηκε την Τρίτη σε μια αίθουσα δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

Ποια είναι η Στόρμι Ντάνιελς

Ποια είναι η γυναίκα που «απειλεί» τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, λίγους μήνες πριν τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ;

Η Stephanie A. Gregory Clifford γεννήθηκε στις 17 Μαρτίου 1979 στη Λουιζιάνα και έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό ως πορνοστάρ με το όνομα Stormy Daniels.

Πρόκειται για μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και βραβευμένες Αμερικανίδες ηθοποιούς ταινιών πορνογραφικού περιεχομένου, ενώ μάλιστα έχει σκηνοθετήσει αρκετά φιλμ του είδους. Σύμφωνα με την ίδια άρχισε την καριέρα της ως στρίπερ σε κλαμπ των ΗΠΑ.

AP Photo/John O'Connor

Η Στόρμι Ντάνιελς έχει κερδίσει πολλά βραβεία για τις συμμετοχές της σε ταινίες πορνό και είναι μέλος του Hall of Fame NightMoves, του Hall of Fame AVN και του Hall of Fame XRCO.

Η Ντάνιελς ενεπλάκη σε δικαστική διαμάχη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2018. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο δικηγόρος του Τραμπ, Μάικλ Κοέν, πλήρωσε 130.000 δολάρια για να αγοράσει τη σιωπή της με φόντο τη φημολογούμενη σχέση της με τον πρώην πρόεδρο το 2006.

Ο Τραμπ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της και την κατηγόρησε ότι είπε ψέματα. Ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων με σκοπό τη διάπραξη ή την απόκρυψη άλλων εγκλημάτων που σχετίζονται με αυτές τις πληρωμές. Η δίκη του για αυτές τις κατηγορίες άρχισε στις 15 Απριλίου 2024.

AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Στόρμι Ντάνιελς: Δύσκολα παιδικά χρόνια

Οι γονείς της Ντάνιελς, Σίλα και Μπιλ Γκρέγκορι, χώρισαν περίπου τρία ή τέσσερα χρόνια μετά τη γέννησή της. Στη συνέχεια την μεγάλωσε η μητέρα της.

Αποφοίτησε από το γυμνάσιο Scotlandville Magnet στο Baton Rouge της Λουιζιάνα το 1997 και σκέφτηκε να γίνει δημοσιογράφος, κάτι που δεν έκανε, ωστόσο, ποτέ.

Η Ντάνιελς είπε ότι «προερχόταν από ένα μέσο νοικοκυριό με χαμηλότερο εισόδημα και υπήρχαν μέρες που το σπίτι της έμενε χωρίς ρεύμα». Επίσης, έχει δηλώσει ότι μεγάλωσε σε μια «πραγματικά κακή γειτονιά».

Η Ντάνιελς αγαπά τα άλογα και μάλιστα συμμετείχε στο παρελθόν σε αγώνες ιππασίας, σε αρκετούς εκ των οποίων κατάφερε να νικήσει.

Photo by Charles Sykes/Invision/AP

Έχει παντρευτεί τέσσερις φορές, είναι μητέρα ενός παιδιού, δηλώνει αμφιφυλόφιλη και μέχρι το 2010 υποστήριζε τους Ρεπουμπλικάνους. Έκτοτε τάχθηκε στο πλευρό των Δημοκρατικών.