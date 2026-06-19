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Συγκρούστηκαν δύο τρένα στη Βρετανία: Αναφορές για τραυματίες

Σε πλήρη εγρήγορση οι αρχές στη Βρετανία, αφού δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά στο Μπέντφορντ, με αναφορές για τραυματίες.

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Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Βρετανία
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Βρετανία | Getty
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Σε πλήρη εγρήγορση οι αρχές στη Βρετανία, αφού δύο τρένα συγκρούστηκαν, με αναφορές για τραυματίες. Σύμφωνα με την Telegraph, οι δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά επιβαίνοντες.

Βίντεο από το σημείο που τράβηξαν επιβάτες δείχνουν δύο τρένα των East Midlands Railways και το μέγεθος της καταστροφής από τη σύγκρουση. Το περιστατικό φαίνεται να συνέβη γύρω στις 5:15 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με στοιχεία των δρομολογίων.

Βρετανία: Πώς έγινε η σύγκρουση

Αφορούσε το δρομολόγιο της εταιρείας East Midlands Railway από το Νότιγχαμ προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Σεντ Πάνκρας και το δρομολόγιο του Κόρμπι προς το Σεντ Πάνκρας.

Το τρένο του Κόρμπι φαίνεται να έχει προσκρούσει στο πίσω μέρος του τρένου του Νότιγχαμ, σύμφωνα με ιστοσελίδες παρακολούθησης τρένων, περίπου 2,5 μίλια νότια του σταθμού Μπέντφορντ.

Πέντε ελικόπτερα βρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος για αερομεταφορά τραυματιών, ενώ και ένα ελικόπτερο της αστυνομίας βρίσκεται επίσης σε πτήση γύρω από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερα από 30 οχήματα έκτακτης ανάγκης σπεύδουν αυτή την ώρα.

Τα δρομολόγια διακόπηκαν σε όλο το μήκος του τοπικού σιδηροδρομικού δικτύου και δεν θα πραγματοποιηθούν στις σιδηροδρομικές γραμμές East Midlands από το St Pancras για το υπόλοιπο της ημέρας.

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