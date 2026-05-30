Σύμβουλος του Χαμενεΐ: «Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ «προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά», δήλωσε το Σάββατο (30/5) ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
«Όπως προβλεπόταν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προδίδει για τρίτη φορά τη διπλωματία. Με τη συνέχιση του θαλάσσιου αποκλεισμού και τις υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι διατεθειμένος για διάλογο και ακολουθεί άλλους στόχους», έγραψε συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο X.
Οι δύο προηγούμενες φορές παραπέμπουν στην εκστρατεία βομβαρδισμών που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους και τον πόλεμο που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου και στις δύο περιπτώσεις εν μέσω έμμεσων συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.