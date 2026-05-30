Σύμβουλος του Χαμενεΐ: «Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ «προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά», δήλωσε το Σάββατο (30/5) ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

«Όπως προβλεπόταν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προδίδει για τρίτη φορά τη διπλωματία. Με τη συνέχιση του θαλάσσιου αποκλεισμού και τις υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι διατεθειμένος για διάλογο και ακολουθεί άλλους στόχους», έγραψε συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο X.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، رییس جمهور آمریکا برای سومین بار در حال خیانت به دیپلماسی است. او با ادامه محاصره دریایی و زیاده‌خواهی در مذاکرات، بیش از پیش ثابت کرد که اهل مذاکره نیست و اهداف دیگری را دنبال می‌کند. — محسن رضایی (@ir_rezaee) May 30, 2026

Οι δύο προηγούμενες φορές παραπέμπουν στην εκστρατεία βομβαρδισμών που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους και τον πόλεμο που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου και στις δύο περιπτώσεις εν μέσω έμμεσων συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.