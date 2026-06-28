Ένα ιδιωτικό αεροπλάνο που μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο συνετρίβη στο Τομπλέν, σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Νανσί-Εσέ της βόρειας Γαλλίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα L’Est Republicain ο απολογισμός αναμένεται βαρύς με τα πρώτα στοιχεία να μιλούν για τουλάχιστον 11 νεκρούς σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

🔴🇫🇷 FLASH | Un avion s’est écrasé ce dimanche vers 11h à Tomblaine, près de l’aéroport Nancy-Essey.

Selon L’Est Républicain, l’appareil transportait un groupe pour un baptême de parachutisme.

Le bilan pourrait être très lourd. Secours et préfet sur place. pic.twitter.com/HrENJ63iCc — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) June 28, 2026

Το αεροπλάνο συνετρίβη στις 11 το πρωί στην οδό Σαλβαδόρ-Αγιέν, σύμφωνα με το δίκτυο France 3.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας.

La panne au décollage, le danger maximum pour un avion.

Hélas 11 morts. 🥵

Ici ce serait un Pilatus, avion 🇨🇭 ultra sûr, immatriculé en 🇩🇪 qui s'est écrasé à Tomblaine.

Que les prétendus "spécialistes" de @bfmtv évitent de dire aux familles, que les corps seraient déchiquetés. pic.twitter.com/ONAFoKPQoM — Alexandra de Castey 🇨🇭 🇨🇵 (@DeCastey) June 28, 2026