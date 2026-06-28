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Συντριβή αεροπλάνου στη Γαλλία: Μετέφερε αλεξιπτωτιστές - Αναφορές για θύματα

Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών, συνετρίβη στο Τομπλέν της Βόρειας Γαλλίας. Αναφορές για πολλά θύματα.

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Ασθενοφόρο στη Γαλλία | Shutterstock
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Ένα ιδιωτικό αεροπλάνο που μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο συνετρίβη στο Τομπλέν, σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Νανσί-Εσέ της βόρειας Γαλλίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα L’Est Republicain ο απολογισμός αναμένεται βαρύς με τα πρώτα στοιχεία να μιλούν για τουλάχιστον 11 νεκρούς σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Το αεροπλάνο συνετρίβη στις 11 το πρωί στην οδό Σαλβαδόρ-Αγιέν, σύμφωνα με το δίκτυο France 3.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας.

 

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