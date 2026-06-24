Θερμοκρασίες ρεκόρ στη Βρετανία: Κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα και κλειστά σχολεία

Αντιμέτωπο με πρωτοφανείς θερμοκρασίες θα βρεθεί το Ηνωμένο Βασίλειο που προετοιμάζεται για τον καύσωνα, αναστέλλοντας τη λειτουργία των σχολείων και καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, καθώς τίθενται σε ισχύ σπάνιες κόκκινες προειδοποιήσεις.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα και αύριο σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας καθώς ο «θερμικός θόλος» που δημιουργείται πάνω από τη δυτική Ευρώπη έχει φέρει ακραίες συνθήκες σε όλη την ήπειρο.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη για μια περιοχή που εκτείνεται από το Λονδίνο έως το Σουόνσι και το Σόμερσετ έως το Μπέρμιγχαμ από τις 9 π.μ. (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα έως τις 9 μ.μ. αύριο, Πέμπτη.

Στη διάρκεια της κορύφωσης του καύσωνα κατά τις δύο αυτές ημέρες, η θερμοκρασία μπορεί να πλησιάσει το ιστορικό ρεκόρ των 40,3 βαθμών Κελσίου για το Ηνωμένο Βασίλειο, που καταγράφηκε στο Λίνκονσαϊρ τον Ιούλιο του 2022. Αναμένεται επίσης να ξεπεράσει το ρεκόρ του Ιουνίου των 35,6 βαθμών που καταγράφηκε στο Χάμσαϊρ το 1976.

Ο συνδυασμός ακραίας ζέστης και υγρασίας μπορεί να επηρεάσει τη δημόσια υγεία, τις υποδομές, την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, δήλωσε η μετεωρολογική υπηρεσία, και να προκαλέσει προβλήματα σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές και η παροχή ενέργειας. Μπορεί επίσης να σημειωθεί αύξηση στα περιστατικά που συνδέονται με την ασφάλεια των πολιτών σε δραστηριότητες στο νερό, καθώς είναι πιθανότερο να επισκεφθούν παράκτιες περιοχές, λίμνες ή ποτάμια.

Οι ακραίες θερμοκρασίες σήμερα και αύριο αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στους γονείς καθώς τα σχολεία θα λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο ή θα παραμείνουν εντελώς κλειστά προκειμένου να προστατεύσουν τους μαθητές από τον καύσωνα.

Οι επικεφαλής των οργανισμών συγκοινωνιών καλούν τον κόσμο να αποφύγει τις μετακινήσεις σήμερα και αύριο και προειδοποιούν εκείνους που θα αποφασίσουν να ταξιδέψουν να είναι έτοιμοι για πιθανά προβλήματα και διακοπές στο ταξίδι τους. Η Eurostar ακύρωσε τέσσερα δρομολόγια τρένων που ήταν προγραμματισμένα μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού σήμερα και αύριο «λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών».

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν σύσκεψη χθες το πρωί αναφορικά με το σοβαρό κύμα καύσωνα και θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν επίσης αναγκάσει τον στρατό να ακυρώσει τις αλλαγές φρουράς και άλλες τελετές στο Λονδίνο και το Ουίνδσορ προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των στρατιωτών.

Καύσωνας και στη Γαλλία

Η Γαλλία προετοιμάζεται για ακόμη μία ημέρα εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών, καθώς περισσότερο από το ήμισυ της χώρας παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω του έντονου καύσωνα που πλήττει την περιοχή.

Παράλληλα, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Maine-et-Loire τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από πολύωρη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η Τρίτη καταγράφηκε ως η θερμότερη ημέρα του Ιουνίου από τότε που ξεκίνησαν οι μετεωρολογικές καταγραφές στη χώρα, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 29,8 βαθμούς Κελσίου.

Το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης. Ήδη, πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες βρίσκεται σε ισχύ σε τμήματα της Ολλανδίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι θερμοκρασίες στην Ολλανδία και το Βέλγιο αναμένεται να κορυφωθούν την Παρασκευή, ενώ στη Γερμανία ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει και την Ανατολική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες. Προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη έχουν ήδη εκδοθεί για χώρες όπως η Πολωνία, η Κροατία και η Ουγγαρία ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται στα τέλη της εβδομάδας. Μέχρι στιγμής, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία συγκαταλέγονται στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από το παρατεταμένο κύμα καύσωνα.

Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις της ακραίας ζέστης είναι ήδη ορατές. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρωθυπουργό, από την περασμένη Πέμπτη έχουν καταγραφεί 40 θάνατοι από πνιγμό σε περιστατικά που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη προσέλευση πολιτών σε παραλίες και υδάτινες περιοχές για αναζήτηση δροσιάς.