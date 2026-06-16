Θρήνος στη Μύκονο: 37χρονη Ιταλίδα σκοτώθηκε σε τροχαίο λίγες μέρες πριν ντυθεί νύφη

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει το νησί της Μυκόνου αλλά και την Ιταλία, καθώς μια 37χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, λίγες μόλις ημέρες πριν ντυθεί νύφη στην πατρίδα της.

Η Sara Ceccantini, μητέρα ενός μικρού κοριτσιού, είχε ταξιδέψει στο κυκλαδίτικο νησί μαζί με την παρέα της για να γιορτάσει το bachelorette πάρτι της. Ο γάμος της με τον αγαπημένο της σύντροφο ήταν προγραμματισμένος για το ερχόμενο Σάββατο, 20 Ιουνίου.

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της ιταλικής Corriere della Sera, το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (15/6).Η άτυχη γυναίκα διέμενε μόνιμα στο Αρέτσο της Τοσκάνης και εργαζόταν στον διάσημο οίκο μόδας Prada, συγκεκριμένα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Valvigna. Μόλις η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε επίσημα, η διοίκηση της Prada αποφάσισε να κλείσει άμεσα την επιχείρηση σε ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη της.